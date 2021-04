Semifinali Europa League 2020/2021: calendario, date, orari e dove vederle in tv e streaming

Date, orari e calendario delle semifinali di Europa League 2020/2021: tutte le informazioni su dove vederle in tv e streaming.

La Roma è rimasta in corsa, unica italiana in Europa dopo le eliminazioni di tutte le altre nostre rappresentanti. I giallorossi di Paulo Fonseca sono approdati alle semifinali di Europa League dopo aver estromesso l'Ajax al termine di un doppio confronto tesissimo.

Sono inoltre rimaste in corsa anche il Manchester United, l'Arsenal e il Villarreal, che hanno eliminato rispettivamente il Granada, lo Slavia Praga e la Dinamo Zagabria.

Ma quando si giocano le semifinali di Europa League? Dove sarà possibile vederle in tv e streaming? Di seguito tutte le informazioni.

DATE SEMIFINALI EUROPA LEAGUE

Le semifinali di Europa League sono in programma tra la fine del mese di aprile e l'inizio di quello di maggio:

Date andata semifinali: 29 aprile

Date ritorno semifinali: 6 maggio

ANDATA SEMIFINALI EUROPA LEAGUE

Manchester United-Roma, 29 aprile ore 21.00

Villarreal-Arsenal, 29 aprile ore 21.00

RITORNO SEMIFINALI EUROPA LEAGUE

Roma-Manchester United, 6 maggio ore 21.00

Arsenal-Villarreal, 6 maggio ore 21.00

DOVE VEDERE SEMIFINALI EUROPA LEAGUE IN TV E STREAMING

Così come le semifinali di Champions League, anche le semifinali di Europa League saranno visibili in diretta e in esclusiva tv su Sky, che detiene i diritti della competizione. Una delle due partite sarà invece trasmessa in chiaro su Tv8, che consentirà la visione anche ai non abbonati all'emittente satellitare.

Per quanto riguarda lo streaming, le semifinali di Europa League saranno visibili su dispositivi come pc, smartphone o tablet grazie a Sky Go, l'applicazione gratuita messa a disposizione da Sky agli abbonati. La gara scelta per essere trasmessa in chiaro, invece, sarà visibile gratuitamente anche sul sito di Tv8.