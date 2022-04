Semifinali di Europa League e Conference League: stasera il primo round

18 maggio 2022, Siviglia. 25 maggio 2022, Tirana. Le coppe del giovedì, Europa League e Conference League, sono ormai alle battute finali: quattro semifinaliste rimaste per ciascuna competizione, una sola vincitrice. Da stasera si comincia.

EUROPA LEAGUE, TEDESCHE AL POTERE?

Tra le migliori quattro dell'Europa League spicca la prevalenza tedesca: la metà delle squadre vengono dalla Bundesliga. A sfidare RB Lipsia ed Eintracht Francoforte ci sono rispettivamente Rangers e West Ham. Curiosamente, nessuna delle quattro 10 anni fa giocava in massima serie.

C'è grande attesa in Scozia per la sfida al super Nkunku (oltre 40 punti stagionali tra goal e assist) e compagni, tanto che in Germania sono attesi migliaia di tifosi dei Gers, che punteranno anche su Ramsey. Pesa tantissimo invece l'assenza di Morelos, così come pesano le tre squalifiche nel Lipsia: i difensori Simakan e Orban, il cervello Kampl.

L'altra sfida vede di fronte l'Eintracht, killer del Barcellona, e il West Ham di David Moyes. Anche in questo caso a Londra previsto esodo tedesco, alla ricerca di un'altra impresa puntando sull'estro di Kostic, protagonista assoluto al Camp Nou. Out Ndicka per squalifica.

Ore 21.00: West Ham-Eintracht Francoforte

Ore 21.00 RB Lipsia-Rangers

CONFERENCE LEAGUE, VETERANE E NON

A parte il Leicester, tre delle quattro semifinaliste della nuova competizione UEFA hanno giocato almeno una finale di Champions. Se la Roma - che per l'appunto sfida le Foxes - l'ha persa, Feyenoord e Marsiglia l'hanno entrambe vinta.

L'articolo prosegue qui sotto

La loro sfida di stasera al De Kuip è anche un tuffo nel passato per due realtà che, comunque, vivono saldamente nel presente. Attenzione tra gli olandesi ai talenti Nelson, Kokcu e Sinisterra, mentre i francesi di Sampaoli punteranno su Milik e sull'ex Under vicino a Payet in avanti.

Ore 21.00 Feyenoord-Marsiglia

Ore 21.00 Leicester-Roma