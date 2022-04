Semifinali Conference League 2022: quando si giocano e squadre qualificate

Ultimo mese di gare per la Conference League 2021/2022: poche squadre rimaste in gioco per conquistare la prima edizione del torneo.

La prima edizione della Conference League, trofeo voluto dalla UEFA per affiancare Champions ed Europa League, è agli sgoccioli. Quattro squadre si contenderanno il titolo e la possibilità di qualificarsi alla prossima edizione dell'Europa League in caso di mancato accesso tramite il proprio campionato. Ancora in gioco compagini con un passato glorioso o un presente in cui hanno tutta l'intenzione di fare la storia. Un solo mese prima di conoscere la squadra che riuscirà a conquistare la Conference League e scrivere il proprio nome nell'albo d'oro appena nato. QUANDO SI GIOCANO LE SEMIFINALI DI CONFERENCE LEAGUE? 28 aprile, andata

5 maggio, ritorno Le quattro sfide delle semifinali di Conference League avranno luogo alle 21: scompare l'orario delle 18:45 che ha accompagnato il torneo dallo scorso agosto. Andata prevista il 28 aprile, ritorno il 5 maggio. Finale prevista in Albania a fine maggio. CHI GIOCA LE SEMIFINALI DI CONFERENCE? Il ritorno dei quarti di finale del 14 aprile 2022 definirà le quattro qualificate: la Roma cercherà di ribaltare la sconfitta subita in Norvegia contro il Bodo/Glimt, così da sfidare eventualmente la vincente tra Leicester e PSV. Dall'altra parte si giocano l'altro posto in finale Marsiglia, PAOK Salonicco, Feyenoord e Slavia Praga. Roma/BodoGlimt-PSV/Leicester Marsiglia/PAOK-Feyenood/Slavia Praga