Semifinali di Champions League: Liverpool-Villarreal e Real Madrid-Manchester City su Amazon Prime Video

Prendete carta e penna, o salvate un promemoria sul vostro cellulare: Liverpool-Villarreal e Real Madrid-Manchester City, saranno le due semifinali di Champions League trasmesse da Amazon Prime Video.

Si parte mercoledì 27 aprile, con la partita d'andata in programma ad Anfield tra gli uomini di Jurgen Klopp e il 'Sottomarino Giallo'; la seconda sfida che andrà in onda in esclusiva su Amazon, invece, sarà il secondo round tra i Blancos e la squadra di Pep Guardiola calendarizzata per mercoledì 4 maggio. Entrambe, con calcio d'inizio alle ore 21:00.

L'articolo prosegue qui sotto

Un doppio confronto ricco di fascino e dai contenuti tecnici altissimi, da cui verranno fuori le due formazioni che si contenderanno l'edizione 2021/2022 della Champions nella finalissima prevista il 28 maggio allo Stade de France di Parigi.

LE SEMIFINALI DI CHAMPIONS LEAGUE SU AMAZON PRIME VIDEO