Semifinali Champions League 2022: quando si giocano e squadre qualificate

Il sorteggio di Nyon è costruito il tabellone di Champions League 2022 relativamente alle ultime fasi del torneo. Poche squadre sono rimaste in gioco per provare a conquistare il massimo torneo continentale: tra queste non sono presenti le italiane, visto il k.o di Inter e Juventus negli ottavi e della precedente eliminazione di Atalanta (retrocessa in Europa League) e Milan nei gironi dell'attuale torneo.

Avanti le solite note, nonostante importanti k.o come Barcellona e PSG, che non sono riuscite ad andare avanti nella Champions League 2021/2022 al pari del Manchester United.

CHAMPIONS LEAGUE 2022, LE DATE DELLE SEMIFINALI

Le due sfide d'andata delle semifinali si giocheranno il 26 e il 27 aprile, mentre quelle di ritorno il 3 e il 4 maggio. Come di consueto le gare si giocano di martedì e mercoledì, sia per le partite d'andata sia per quelle di ritorno, che decideranno le due qualificate alla finale di Parigi di scena a fine maggio 2022.

CHI GIOCA LE SEMIFINALI 2022?

I quarti previsti ad aprile porteranno a conoscere le quattro qualificate alle semifinali. E' comunque già possibile conoscere le compagini da una parte o l'altra del tabellone, in virtù del sorteggio a Nyon a margine di quello dei quarti.

L'articolo prosegue qui sotto

Da una parte sono presenti Chelsea-Real Madrid e Manchester City-Atletico Madrid, dall'altra Villarreal-Bayern Monaco e Benfica-Liverpool. E' dunque possibile in teoria un Derby di Madrid in semifinale, alla pari di un incontro tutto spagnolo nella parte sinistra del tabellone.

Semifinale 1: la vincente di Chelsea-Real Madrid affronta la vincente di Manchester City-Atletico Madrid