Semifinali Champions League 2020/2021: calendario, date, orari e dove vederle in tv e streaming

Date, orari, calendario e diretta tv e streaming delle semifinali di Champions League 2020/2021: tutto ciò che c'è da sapere.

Una spagnola, due inglesi, una francese. Le semifinali di Champions League non vedono presenti i campioni in carica del Bayern Monaco e nemmeno i precedenti detentori come il Liverpool. PSG e Manchester City cercano la prima affermazione, il Chelsea la seconda, il Real Madrid la quattordicesima.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire le semifinali di Champions League: date, orari, calendario, diretta tv e streaming.

DATE SEMIFINALI CHAMPIONS LEAGUE

Le semifinali di Champions League si disputeranno a cavallo tra la fine di aprile e l'inizio di maggio:

Date andata semifinali: 27/8 aprile

Date ritorno semifinali: 4/5 maggio

ANDATA SEMIFINALI CHAMPIONS LEAGUE

PSG-Manchester City (27 o 28 aprile)

Real Madrid-Chelsea (4 o 5 maggio)

RITORNO SEMIFINALI CHAMPIONS LEAGUE

Manchester City-PSG (4 o 5 maggio)

Chelsea-Real Madrid (4 o 5 maggio)

DOVE VEDERE SEMIFINALI CHAMPIONS LEAGUE IN TV E STREAMING

Come al solito, le semifinali di Champions League 2020/21 saranno visibili in diretta e in esclusiva sui canali Sky. Non solo, però: una partita a settimana sarà infatti trasmessa in diretta sulle reti Mediaset, con Canale 5 come riferimento. Ancora da stabilire quale: una volta diffuso il calendario, sarà chiarito anche il programma tv.

Le semifinali di Champions League saranno visibili anche in streaming su pc o notebook, smartphone o tablet: grazie a Sky Go, gli abbonati alla pay tv satellitare potranno seguire il match gratuitamente in diretta streaming. Le gare in chiaro su Mediaset saranno anche su Mediaset Play gratuita e senza abbonamento.