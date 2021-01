Semifinale Coppa Italia Inter-Juve, chi gioca in casa l'andata

L'Inter accede alla semifinale di Coppa Italia dove potrebbe incrociare la Juventus, in quel caso i nerazzurri giocherebbero l'andata in casa.

L' vince in rimonta il derby contro il e si qualifica per la semifinale di Coppa , che si giocherà con gare di andata e ritorno. Avversaria una tra e .

DOVE SI GIOCA L'ANDATA DELLA SEMIFINALE

Ma dove si disputerà la gara d'andata? In base alle regole della sarà l'Inter a ospitare la Juventus nel caso in cui i bianconeri battessero la SPAL, dato che la squadra di Pirlo ha il numero più basso nel tabellone avendo chiuso al primo posto lo scorso campionato. Mentre il ritorno, ovviamente, sarebbe all'Allianz Stadium di .

Se invece a sorpresa la SPAL riuscisse ad eliminare la Juventus, sarebbe necessario effettuare un sorteggio per stabilire chi giocherà in casa la gara di andata dato che i ferraresi non sono teste di serie e dunque non hanno un numero assegnato.