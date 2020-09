Semedo verso il Wolverhampton: addio vicino al Barcellona, affare da 35 milioni

Svelate le cifre della trattativa che porterà Nelson Semedo al Wolverhampton: il Barcellona incasserà 35 milioni di euro.

Il prosegue il suo processo di rivoluzione tecnica dopo l'arrivo di Koeman in panchina: se da una parte Messi ha deciso di restare nel club che lo ha cresciuto, altri elementi stanno per fare la valigia. Tra questi c'è Nelson Semedo, ennesimo rinforzo portoghese per il Wolverhampton.

Secondo quanto riferito infatti dal 'Mundo Deportivo', il terzino sta per completare il trasferimento ai a fronte di un investimento pari a 35 milioni di euro, che andrebbe a rinfrescare le casse del club catalano.

Contratto firmato e visite mediche in programma nelle prossime ore per Semedo, che si appresta dunque a lasciare il Barcellona dopo tre anni. Arrivato dal nell'estate del 2017, il nazionale portoghese si è reso protagonista di alti e bassi che hanno convinto il Barça a non puntare più su di lui.

Altre squadre

Inizialmente il Barcellona partiva da una base di valutazione di ben 50 milioni per il classe '93, che dopo aver vestito la maglia del Benfica ha giocato 124 partite in blaugrana. Ora una nuova avventura nel campionato inglese nell'ambizioso progetto dei Wolves.