Semedo va ad un compleanno: il Barcellona lo 'taglia' dall'allenamento

Semedo ha violato le norme vigenti in Spagna per il contenimento del coronavirus, prima di tornare ad allenarsi dovrà risultare negativo.

Nelson Semedo avrebbe violato in le restrizioni dovute al coronavirus. Il terzino destro del non ha partecipato all'allenamento odierno dei catalani, come riporta lo stesso club su Twitter, con una spiegazione abbastanza generica.

"Semedo non si è allenato seguendo il protocollo stabilito dalla "

Training session with available first team players. N. Semedo did not train as per protocol established by La Liga. pic.twitter.com/Fl3iaLODFu — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) June 11, 2020

Secondo quanto riportato da 'Catalunya Radio', il motivo è ben presto chiarito: il portoghese avrebbe partecipato ad un compleanno con 19 persone, dove nessuno portava la mascherina e dove nessuno osservava il distanziamento sociale.

In Spagna ancora non è possibile riunirsi in più di 15 persone e per questo Nelson Semedo adesso dovrà seguire un protocollo ben preciso. Oggi ha effettuato il tampone e rientrerà in squadra a pieno regime solo se risulterà negativo.

Altre squadre

Resta in dubbio a questo punto la sua presenza per la prima partita del Barcellona dopo la ripresa, il 13 giugno contro il Mallorca.