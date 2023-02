Sema all’intervista senza la paura della balbuzie, le immagini diventano virali: “Grazie per i messaggi gentili”

Ken Sema convive con la balbuzie e un’intervista rilasciata di fronte alle telecamere è diventata fonte d’ispirazione per molti.

Si chiama Ken Sema, ha giocato anche in Italia vestendo per una stagione la maglia dell’Udinese e in queste ore si sta parlando tanto di lui, in Inghilterra e non solo.

Il centrocampista svedese è stato, con una doppietta, tra i grandi protagonisti di Watford-W.B.A., match valido per il trentatreesimo turno di Championship, che si è chiuso con la vittoria degli Hornets per 3-2.

Ebbene Sema, dopo il triplice fischio finale, è stato invitato a bordocampo per la consueta intervista rilasciata dal ‘Man of the Match’, ed è stato proprio di fronte ad un microfono e alla telecamera che ha dato il meglio di sé.

Sema convive infatti con la balbuzie, ma la cosa non gli ha impedito di rispondere alle domande del suo interlocutore. Anzi.

Ha sconfitto l’ansia ed ogni possibile timore, ha parlato della sua prestazione e si è detto contento per la vittoria ottenuta davanti ai tifosi del Watford.

Un’intervista che è fin da subito diventata virale in rete e che, come si legge dai tanti commenti di chi l’ha seguita, è diventata anche fonte d’ispirazione per molti.

Ken Sema ha dato una prova di grande forza ed è stato d’esempio anche per tanti che come lui convivono con la balbuzie.

Lo stesso giocatore ha ricevuto moltissimi messaggi di affetto negli ultimi giorni e, attraverso un post pubblicato sul suo profilo twitter, ha voluto ringraziare tutti.

“Wow non mi aspettavo questo tipo di titoli! Per me è stata solo un’intervista dopo una bella partita, ma sono molto grato ed emotivamente toccato per tutto l’amore ed i messaggi gentili che ho ricevuto”.