Selvaggia Lucarelli lo 'paragona' a Greta Thunberg: Pellegri vola in tendenze su Twitter

Il tweet di Selvaggia Lucarelli fa volare Pellegri in tendenze su Twitter: "Lui gioca a pallone ed è un figo, mentre Greta è una cretina? Curatevi".

In si è parlato molto di Pietro Pellegri negli anni scorsi, quando segnava goal a raffica nelle giovanili del e per la sua doppietta all'Olimpico nel giorno del ritiro di Totti. Nessuno, però, avrebbe mai detto di vederlo nelle 'Tendenze' di Twitter per esser paragonato a... Greta Thunberg.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A portarlo al primo posto dei 'Trending Topic' è stato un tweet di Selvaggia Lucarelli, un attacco a chi ha criticato la ragazza svedese che si sta battendo per la questione del cambiamento climatico con i potenti della terra.

Il termine di paragone che la Lucarelli ha utilizzato è stato proprio l'attaccante classe 2001, che dal gennaio 2018, quando aveva 16 anni è forza al .

Se un 16enne come Pellegri corre dietro a un pallone girando il mondo, sacrificando adolescenza e amicizie è un figo. Se una 16enne parla di ambiente girando il mondo, sacrificando adolescenza e amicizie, è una cretina, fenomeno da circo, stronzetta. Curatevi. #gretathumberg — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 26, 2019

Il tweet ha mosso la community italiana di calciofili di Twitter: così Pellegri è salito fino al primo posto delle 'Tendenze'. Non per i goal, non per le prestazioni, ma per un paragone che ha dato adito a molte discussioni.