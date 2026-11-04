Come guardare Valenciennes-Orleans con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 3 - Game Week 12 5 nov 2026 - 14:45

Il Valenciennes ospita l’Orleans in una partita di Ligue 3 tra due squadre nella metà bassa della classifica, entrambe bisognose di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Il Valenciennes arriva a questa partita dopo un periodo difficile in campionato. Nell’ultima gara di Ligue 3 ha perso 2-1 contro il Cannes, un risultato che ha prolungato il suo andamento altalenante nel mese di ottobre.

L’Orleans si è dimostrato più difficile da superare. Nell’ultimo turno ha pareggiato 1-1 con il Villefranche Beaujolais, confermando la tendenza ai pareggi che ha caratterizzato gran parte delle sue recenti partite di Ligue 3.

Le due squadre sono separate da una sola posizione in classifica, un dato che rende la sfida più delicata di quanto la loro posizione possa suggerire. Una vittoria darebbe a entrambe una spinta importante in una parte bassa della classifica molto affollata.

Nelle ultime settimane entrambe le squadre sono state impegnate in Coupe de France: il Valenciennes ha battuto il Gravelines e l’Orleans ha sconfitto il Blois. Queste partite infrasettimanali hanno permesso loro di mantenere il ritmo prima del ritorno in campionato.

Con una classifica corta e un rendimento altalenante per entrambe, è probabile che siano i dettagli a decidere l’esito della partita.

Per tutti i dettagli su come guardare Valenciennes-Orleans, compresi l’orario d’inizio e le eventuali opzioni di trasmissione disponibili, continua a leggere.

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