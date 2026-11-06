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Ligue 1
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Segui Auxerre-Paris FC in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

Auxerre vs Paris FC
Auxerre
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Tutto quello che c’è da sapere su come vedere in diretta Auxerre-Paris FC, partita di Ligue 1 in programma oggi.

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Presentazione della partita

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Ligue 1 - Game Week 10
Stade de l'Abbe-Deschamps

L’Auxerre ospita il Paris FC allo Stade de l’Abbé-Deschamps sabato 7 novembre 2026, in una partita di Ligue 1 tra una squadra che lotta per risalire la classifica e una con concrete ambizioni europee.

L’Auxerre di Will Still arriva a questa sfida in un momento di forma incerta. La sconfitta per 5-1 contro lo Strasburgo dello scorso fine settimana è stata un duro colpo e i padroni di casa hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime quattro partite di Ligue 1. Still avrà bisogno di una reazione dalla sua squadra davanti ai propri tifosi.

Il Paris FC arriva alla partita forte di un buon momento. La squadra di Liam Rosenior ha battuto il Monaco per 3-1 nell’ultima gara di Ligue 1 ed è quarta in classifica, a tre punti dalla capolista Paris Saint-Germain dopo nove partite.

Rosenior ha ricostruito rapidamente la propria reputazione dopo la turbolenta esperienza in Inghilterra. L’ex allenatore del Chelsea, rimasto a Stamford Bridge per appena 107 giorni, ha trovato la propria dimensione nel calcio francese e il Paris FC sta raccogliendo i frutti del suo lavoro.

La differenza di posizione in classifica parla da sé. L’Auxerre è 14°, mentre il Paris FC occupa il quarto posto: gli ospiti punteranno a prolungare la loro serie positiva in trasferta.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come vedere questa partita di Ligue 1, compresi l’orario d’inizio, le notizie sulle squadre e i risultati recenti.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Auxerre - Paris FC

3-4-2-1
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Auxerre
AJA
Formazione
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PAR
4-2-3-1
P. NardiP. NardiC. MakossoC. MakossoC. AkpaC. AkpaM. SenayaM. SenayaK. DanoisK. DanoisL. SyL. SyN. AhamadaN. AhamadaR. FaivreR. FaivreF. OppegaardF. OppegaardD. NamasoD. NamasoC. ArcherC. ArcherK. TrappK. TrappOtavioOtavioS. CherguiS. CherguiH. TraoreH. TraoreD. CoppolaD. CoppolaI. KebbalI. KebbalM. LopezM. LopezP. Lees-MelouP. Lees-MelouM. SimonM. SimonP. PagisP. PagisO. SissokoO. Sissoko
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Paris FC
PAR
3-4-2-1
Auxerre

Formazione titolare

Paris FC

Allenatore

  • W. Still
  • L. Rosenior

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