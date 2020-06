Segna e consola il raccattapalle del Lecce: il bel gesto di Rebic

L’attaccante del Milan, Ante Rebic, ha abbracciato un raccattapalle dopo il goal al Lecce. A spiegare il gesto è stato il club salentino.

Il ha scelto il modo migliore per mettersi alle spalle la delusione per l’eliminazione dalla Coppa . La compagine rossonera, alla sua ‘prima’ di dopo il lungo stop imposto dal Coronavirus, si è imposta con un netto 4-1 sul campo del , mettendo in cascina punti pesanti per la corsa che porta ad una qualificazione europea.

Tra i grandi protagonisti del Via del Mare, anche Ante Rebic che, dopo essere stato sfortunato protagonista in Coppa contro la , si è confermato un cecchino letale in campionato. L’attaccante croato, segnando al 57’ la rete che è valso il momentaneo 3-1, ha realizzato il suo settimo goal nelle ultime nove uscite del torneo.

Se i suoi numeri ormai non sorprendono più, diverso è il discorso legato alla sua ultima esultanza. Subito dopo aver trafitto Gabriel infatti, Rebic si è diretto verso un raccattapalle della squadra di casa e prima l’ha salutato con un ormai consueto pugno contro pugno e poi lo ha abbracciato.

Il giovane raccattapalle del club salentino, nelle ore successive al triplice fischio finale, è stato criticato in rete da alcuni tifosi di fede giallorossa, ma in realtà Rebic con il suo gesto ha solo cercato di consolarlo a seguito del goal subito dalla sua squadra del cuore.

Una versione questa che è circolata nelle scorse ore e che è stata confermata dal Lecce attraverso il suo profilo Twitter.

Nella partita di ieri con il Milan viene designato per fare il raccattapalle. Rebic dopo aver segnato il gol lo vede affranto e, compiendo un bel gesto, lo abbraccia per rinfrancarlo. pic.twitter.com/wAOlWf305P — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) June 23, 2020

“Nella partita di ieri con il Milan viene designato per fare il raccattapalle. Rebic dopo aver segnato il gol lo vede affranto e, compiendo un bel gesto, lo abbraccia per rinfrancarlo”.

Come spiegato dalla societù pugliese, il ragazzo abbracciato da Rebic è un giovane calciatore che milita nel settore giovanile del Lecce da cinque anni.

Ha 19 anni, vive in provincia di Lecce e da cinque anni milita nel nostro Settore Giovanile, coltivando il sogno di esordire in prima squadra con la maglia giallorossa in una gara ufficiale. Sogno accarezzato in amichevole con il . pic.twitter.com/1RzDdPrHmq — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) June 23, 2020