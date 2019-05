Seggiolini San Paolo, l'azienda che se ne occupa: "Chiederemo lo spostamento di Napoli-Inter"

Napoli-Inter può essere rinviata: "A breve faremo richiesta per chiedere lo spostamento". Ma il Commissario Basile frena: "Nessuna richiesta".

Sono ancora in corso allo stadio San Paolo di i lavori per la sostituzione dei seggiolini dell'impianto. Lavori che non termineranno in tempo utile per il match del prossimo 5 maggio contro il di Maran.

L'azienda che si occupa dei lavori, la Triplesse, ha spiegato tramite il proprio amministratore delegato Carlo Perego, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, come l'attività da svolgere sia ancora importante e come in virtù di ciò potrebbe essere chiesto lo spostamento del match tra Napoli ed , in programma il 19 maggio.

"Siamo al lavoro anche il 1 maggio e vorremmo chiedere di spostare l'ultima partita contro l'Inter, come ha fatto anche l' . A breve inoltreremo formale richiesta. E' una mia idea al momento di cui valutare la fattibilità. Vorremmo avere tutto libero per lavorare fino al 30 giugno e non fare ulteriori sacrifici. Il nostro obiettivo è quello di arrivare pronti alle Universiadi. Nuovi seggiolini? Non contro il Cagliari, sì contro l'Inter se dovesse giocarsi al San Paolo. Non abbiamo difficoltà particolari, vogliamo lo spostamento solo per essere più sereni".

Al momento però, non essendo pervenuta alcuna richiesta ufficiale, la gara è ancora fissata per il prossimo 19 maggio. La conferma è arrivata anche dal Commissario straordinario per l'Universiade Gianluca Basile.