Seedorf denuncia: "Gli allenatori di colore non hanno le stesse opportunità"

Ha vestito sia la maglia dell'Inter che quella del Milan, ma è in rossonero che ha dato il meglio di sé vincendo, tra gli altri trofei, due Champions League: Clarence Seedorf di derby ne ha giocati tanti, decidendone uno nel 2004 con un siluro da fuori area rimasto nell'immaginario dei tifosi del 'Diavolo'.

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', il tecnico olandese ha presentato la stracittadina che vede i nerazzurri in vantaggio di un solo punto in vetta alla classifica, dopo il sorpasso della scorsa giornata.

Il Milan ha l'obbligo di ambire al massimo, ossia allo Scudetto che manca ormai da troppo tempo.

Ibrahimovic e Lukaku saranno due grandi protagonisti in campo: da cancellare la pessima immagine offerta al mondo nell'ultimo confronto di Coppa Italia.

Infine una chiosa sulle difficoltà incontrate dagli allenatori di colore in Europa: attualmente Seedorf è senza una panchina dopo l'esperienza alla guida del Camerun.

"Ho giocato 12 anni in Italia: dopo il Milan, pur avendo fatto un ottimo lavoro, zero chiamate. L’Olanda è il mio Paese: zero chiamate. Quali sono i criteri di scelta? Perché grandi campioni non hanno chance in Europa dove hanno scritto pagine di storia del calcio? Perché Vieira deve andare a New York, Henry in Canada? Per gli allenatori non ci sono pari opportunità: se guardiamo i numeri, non ci sono persone di colore nelle posizioni di maggior potere nel calcio. Ma è un discorso generale, riguarda l’intera società: tutti, in particolare chi può cambiare le cose, devono sentire la responsabilità di creare un mondo meritocratico, di tenere aperte tutte le porte se si ambisce all’eccellenza. Perché i migliori risultati possono venire proprio dalla diversità".