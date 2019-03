Seedorf a Goal: "Il Real può vincere la Champions, un onore essergli stato accostato per la panchina"

Seedorf a Goal: "Un onore essere stato preso in esame per la panchina del Real. Mi piacerebbe tornare in Spagna. Possono vincere la Champions League".

Procede la carriera da allenatore di Clarence Seedorf. L'ex centrocampista di Ajax e Milan è attualmente il commissario tecnico del Camerun, con l'obiettivo di far tornare ad ottimi livelli la nazionale africana.

Ai microfoni di Goal in primis ha parlato proprio di questa sua nuova esperienza sulla panchina di una nazionale.

"Con il Camerun le cose stanno migliorando, è un processo appena iniziato. Quando ho incontrato il presidente durante la Coppa del Mondo mi ha detto che avevano bisogno di un allenatore con esperienza internazionale ma giovane per riuscire a tornare ad un livello superiorie rispetto a quello che avevano in quel momento. Hanno vinto l'ultima Coppa d'Africa, ma non si sono qualificati per la Coppa del mondo. Devo dire che ci sono buone intenzioni, c'è un buon gruppo di giocatori e sono contento di come le cose sono migliorate nelle prime cinque partite. Credo che se avremo unione e coesione potremo accelerare il processo di crescita".

Con il Deportivo La Coruna invece le cose non sono andate come si sperava, non essendo arrivata la salvezza nella Liga.

"Il risultato finale con il Deportivo La Coruna non è stato soddisfacente, ma è stata una bella esperienza. Mi ha lasciato una buona impressione lavorare in Spagna, è uno dei campionati più forti del mondo e sarebbe fantastico un giorno tornare ad allenare lì".

Dopo l'esonero di Lopetegui è stato in lizza per sedersi sulla panchina del Real Madrid. Un onore essere stato già preso in considerazione.

"Penso che il motivo è semplice, avevano una precisa idea ed hanno scelto in base a quella. Un grande club come il Real analizza sempre tutte le possibilità, e non deve essere stato facile prendere una decisione importante in così poco tempo. Il fatto di essere stato tra le opzioni è stato già un onore. Lo sento come casa mia, sono stato trattato più che bene quando ero lì. Sarebbe un onore tornarci un giorno, ma la cosa più importante è che il club continui ad essere competitivo. E' una società che anche nei momenti difficili ha sempre dimostrato di avere la capacità di rilanciarsi ulteriormente e migliorare. Adesso bisogna avere rispetto per Solari che sta lavorando in un anno complicato, bisogna dare supporto all'ambiente per mantenere un livello competitivo".

Nella sua esperienza da allenatore sta cercando di prendere esempio dai tanti allenatori importanti che ha avuto quando era calciatore (Van Gaal, Capello, Heynckes, Lippi, Ancelotti).

"L'esperienza la accumuli lavorando. E fai più esperienza se lavori sotto pressione. Lavorare per vincere e con pressione dall'esterno. Ci sono stato abituato quando ero giocatore, ma non tutti gli allenatori hanno vissuto una carriera così da calciatori. Gli allenatori che ho avuto nel corso della mia carriera sono molto diversi gli uni dagli altri. Ho buoni rapporti con tutti coloro che sono stati citati. Non sempre si capisce quando un allenatore fa certe scelte, e quando ero giocatore cercavo di farlo capire alla squadra. Ho imparato da loro come gestire determinate situazioni ma soprattutto ho imparato che un allenatore deve cercare di creare le migliori condizioni per tutto il gruppo. Altra cosa che ho imparato è che coi giocatori, a differenza del passato, devi lavorare di più a livello individuale: devi stimolarli a prendersi cura di se stessi, devi dargli motivazioni, capire che devono essere professionisti seri. I grandi campioni coi quali ho lavorato hanno avuto sempre questo tipo di motivazioni".

Elogi per l'Ajax attuale, ma che considera ancora lontana da quella nella quale è cresciuto tanti anni fa.

"Non si vedeva da anni quello che l'Ajax ha fatto contro il Real Madrid, ma alla fine pur essendo una grande prestazione la partita è stata vinta dalle merengues. Segno che manca ancora qualcosa. Penso comunque che l'Ajax abbia buoni giocatori e possa essere in grado, come fanno le grandi squadre in Europa, di giocare qualche volta male e vincere comunque".

Piccolo aneddoto. Già quando aveva 14 anni fu contattato dal Real Madrid, ma la prima volta disse di no insieme ai suoi genitori.

"Avevo 14 anni in quel momento, il mio agente arriva e mi dice che c'è una proposta del Real Madrid, che però voleva mi trasferissi subito in Spagna. Coi miei genitori però decisi che volevo restare ancora in Olanda perchè ero felice all'Ajax e perchè volevo comunque completare i miei studi. In quel momento ho pensato che se dovrà accadere potrà accadere anche in futuro e sarà sempre un obiettivo. E' stato un momento speciale perchè sono stato già vicino a vivere un sogno ed ero contento di essere seguito già all'estero grazie alle mie esperienze con l'Ajax".

Nel Real Madrid che sta facendo fatica sta riscuotendo consensi il giovane brasiliano Vinicius.

L'articolo prosegue qui sotto

"Vinicius sta facendo un ottimo lavoro, il ragazzo ha grande talento ma bisogna essere pazienti perchè non puoi mettere addosso ad un ragazzo così giovane tanta responsabilità. L'ambiente lo deve proteggere. Devo dire comunque che sta contribuendo molto alla causa della squadra mostrando anche buona personalità. Sta avendo un ruolo che non dovrebbe essere suo adesso. Solo ogni 30 anni c'è uno che può essere un fenomeno tipo Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona e Pelè. Bisogna stare calmi. Anche quando Pato è arrivato a Milano sembrava un fenomeno, ma poi guarda come sono andate le cose. Conoscendo il calcio bisogna aspettare 5/6 anni per capire che il ragazzo diventerà una star o meno. Di sicuro se manterrà questa mentalità potrà diventare un grande".

Nonostante le merengues stiano vivendo un momento difficile dopo tanti anni di vittorie, Seedorf è convinto che le merengues possano ancora essere la sorpresa di questa ennesima edizione della Champions League.