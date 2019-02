Sedicesimi Europa League, risultati - Arsenal e Valencia agli ottavi

Il ritorno dei sedicesimi di Europa League: l'Arsenal vola agli ottavi, qualificate anche Valencia, Eintracht, Salisburgo, Napoli, Zenit e Villarreal.

Oggi, dopo l'eliminazione della Lazio per mano del Siviglia, si completa il quadro dei sedicesimi di Europa League:

L'Arsenal ribalta lo 0-1 dell'andata e si qualifica agli ottavi battendo il Bate per 3-0, passano il turno anche Dinamo Zagabria e Eintracht Francoforte (eliminato lo Shakhtar). Tutto facile per Napoli e Valencia, mentre il Salisburgo travolge in casa il Club Brugge. Agli ottavi pure lo Zenit che batte il Fenerbahce 3-1. Il Villarreal pareggia in casa contro lo Sporting e passa il turno.

Gare delle 18.55:

ARSENAL-BATE 3-0 (and. 0-1) - [4' aut.Volkov, 39' Mustafi, 60' Sokratis]

DINAMO ZAGABRIA-VIKTORIA PLZEN 3-0 (and. 1-2) - [15' Orsic, 34' Dilaver, 73' Petkovic]

EINTRACHT FRANCOFORTE-SHAKHTAR 4-1 (and. 2-2) - [23' Jovic, 27' rig. Haller (E), 64' Moraes (S), 80' Haller, 88' Rebic (E)]

NAPOLI-ZURIGO 2-0 (and. 3-1) - [43' Verdi, 75' Ounas] - Clicca qui per la cronaca del match.

SALISBURGO-CLUB BRUGGE 4-0 (and. 1-2) - [17' Schlager, 29' e 43' Daka, 94' Dabbur]

VALENCIA-CELTIC 1-0 (and. 2-0) - [70' Gameiro]

VILLARREAL-SPORTING 1-1 (and. 1-0) - [46' pt B.Fernandes (S), 80' Fornals (V)]

ZENIT-FENERBAHCE 3-1 (and. 0-1) - [4' Ozdoev, 37' Azmoun (Z), 43' Topal (F), 76' Azmoun (Z)]

Gare delle 21.00:

BENFICA-GALATASARAY (and. 2-1)

BETIS-RENNES (and. 3-3)

CHELSEA-MALMO (and. 2-1)

DINAMO KIEV-OLYMPIACOS (and. 2-2)

GENK-SLAVIA PRAGA (and. 0-0)

INTER-RAPID VIENNA (and. 1-0)

BAYER LEVERKUSEN-KRASNODAR (and. 0-0)

Gara giocata mercoledì :

SIVIGLIA-LAZIO 2-0 (and 1-0) - [20' Ben Yedder, 78' Sarabia] - Clicca qui per la cronaca del match.