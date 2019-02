Sedicesimi Europa League, risultati - L'Arsenal perde col BATE, spettacolo tra Rennes e Betis

L'Arsenal perde clamorosamente in casa del BATE Borisov, Rennes e Betis danno vita a uno spettacolare 3-3. Colpo del Benfica in casa del Galatasaray.

Torna in campo l'Europa League con l'andata dei sedicesimi di finale, con tante sfide interessanti e tre italiane impegnate.

Nelle gare delle 18.55, la grande sorpresa è senza dubbio la sconfitta dell'Arsenal, che perde a sorpresa in casa del BATE Borisov e chiude anche in dieci per l'espulsione di Lacazette.

L'Inter ha sofferto più dle previsto per battere in trasferta il Rapid Vienna, facendosi bastare il calcio di rigore realizzato da Lautaro Martinez, in campo dal primo minuto al posto di Icardi.

Vittoria importante del Siviglia in casa della Lazio, così come quella del Benfica in trasferta contro il Galatasaray. Tante emozioni e spettacolo in Rennes-Betis Siviglia, terminata 3-3.

Gare delle 18.55:

BATE-ARSENAL 1-0 [45' Dragun]

GALATASARAY-BENFICA 1-2 [27' rig. Salvio (B), 56' Luyindama (G), 64' Seferovic (B)]

KRASNODAR-BAYER LEVERKUSEN 0-0

LAZIO-SIVIGLIA 0-1 [22' Ben Yedder]

OLYMPIACOS-DINAMO KIEV 2-2 [9' Hassan (O), 28' Buyalskyy (D), 40' Gil Dias (O), 90' Verbic (D)]

RAPID VIENNA-INTER 0-1 [39' rig. Lautaro Martinez]

RENNES-BETIS SIVIGLIA 3-3 [2' Hunou (R), 10' aut. Garcia (R), 32' Lo Celso (B), 45' rig. Ben Arfa (R), 62' Sidnei (B), 90' Lainez (B)]

SLAVIA PRAGA-GENK 0-0

Gare delle 21:



CELTIC-VALENCIA

CLUB BRUGGE-SALISBURGO

MALMO-CHELSEA

VIKTORIA PLZEN-DINAMO ZAGABRIA

SHAKHTAR-EINTRACHT FRANCOFORTE

SPORTING-VILLARREAL

ZURIGO-NAPOLI