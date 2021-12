Sedicesimi di Europa League, contro chi può giocare il Napoli? Le possibili avversarie

Al top in campionato, nonostante l'ultimo periodo non proprio felice, il Napoli ha avuto un girone di Europa League decisamente altalenante. Inserito nel gruppo C con Spartak Mosca, Legia Varsavia e Leicester, alla fine la formazione partenopea ha ottenuto il secondo posto.

In virtù del piazzamento dietro allo Spartak Mosca e davanti al Leicester (battuto nella sesta giornata), il Napoli giocherà i sedicesimi di Europa League, così da poter raggiungere le squadre che, come il team russo, hanno ottenuto un posto negli ottavi previsti a marzo 2022.

Dopo il sorteggio di Champions League e prima di quello di Conference League, lunedì 13 dicembre, si svolgerà a Nyon (Svizzera) anche quello dei sedicesimi di Europa League, alle ore ore 13:30.

CHI PUÒ TROVARE IL NAPOLI NEI SEDICESIMI?

Il Napoli affronterà una delle terze classificate dei gironi di Champions League, ovvero le retrocesse provenienti dalla massima competizione europea. Alla pari delle altre seconde dell'Europa League il team azzurro è testa di serie, mentre le terze di Champions non lo sono.

Difficile evitare un big match: le possibili avversarie del Napoli rispondono al nome di Barcellona, Borussia Dortmund, Siviglia e non solo.

Barcellona

Borussia Dortmund

Siviglia

Lipsia

Porto

Zenit San Pietroburgo

Sheriff Tiraspol

NAPOLI E ATALANTA AVVERSARIE NEI SEDICESIMI?

Non è possibile un incontro tra squadre della stessa nazione nei sedicesimi di finale di Europa League. L'Atalanta, anch'essa retrocessa dalla Champions, parteciperà al sorteggio al pari degli azzurri, ma le due squadre non si sfideranno. Possibile, eventualmente, l'incontro agli ottavi.