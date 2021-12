Sedicesimi di Europa League, contro chi può giocare la Lazio? Le possibili avversarie

Come Atalanta e Napoli, anche la Lazio giocherà la fase ad eliminazione diretta di Europa League. I biancocelesti si sono classificati secondi nel proprio raggruppamento e dunque giocheranno i sedicesimi del torneo al pari delle altre due colleghe italiane.

L'Atalanta è retrocessa dalla Champions in qualità di terza, mentre anche il Napoli è arrivato secondo nel proprio raggruppamento (alle spalle dello Spartak Mosca, volato direttamente agli ottavi di Europa League 2021/2022).

Il 13 dicembre 2021, alle ore 13:30, è previsto il sorteggio dei sedicesimi di Europa League. Lunedì si svolgeranno anche quelli degli ottavi di Champions, in cui saranno presenti Inter e Juventus, e dei sedicesimi di Conference (la Roma è già agli ottavi).

CHI PUÒ TROVARE LA LAZIO NEI SEDICESIMI?

Come il Napoli, anche per la Lazio esiste la concreta possibilità di affrontare una big assoluta nei playoff di Europa League. Le seconde classificate (le teste di serie) affrontano infatti le terze di Champions League (non teste di serie). Tra queste sono presenti Barcellona, Borussia Dortmund e Lipsia.

Barcellona

Borussia Dortmund

Siviglia

Lipsia

Porto

Zenit San Pietroburgo

Sheriff Tiraspol

NAPOLI, LAZIO E ATALANTA AVVERSARIE NEI SEDICESIMI?

Napoli, Lazio e Atalanta non potranno incontrarsi, visto che non è prevista una sfida, come da paletto UEFA, tra club della stessa nazione nei sedicesimi di finale di Europa League.

In caso di passaggio agli ottavi, la sfida tra due squadre italiane sarà invece possibile.