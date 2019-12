Sedicesimi Europa League: calendario, date, orari e dove vederli in tv e streaming

Date, orari, calendario e diretta tv e streaming dei sedicesimi di Europa League 2019/2020.

L' entra nel vivo con i sedicesimi di finale che vedranno in campo due italiane: e .

L'Inter testa di serie ha pescato il con andata in Bulgaria e ritorno a San Siro. La Roma affronterà invece il Gent, con andata all'Olimpico e ritorno in .

Di seguito tutte le informazioni su come seguire i sedicesimi di Europa League: date, orari, calendario, diretta e .

DATE SEDICESIMI EUROPA LEAGUE

I sedicesimi di Europa League si giocheranno a febbraio 2020 in sfide di andata e ritorno.

Date andata sedicesimi Europa League: 20 febbraio 2020

Date ritorno sedicesimi Europa League: 27 febbraio 2020

ANDATA SEDICESIMI EUROPA LEAGUE

20 febbraio 2020:

Wolverhampton- - SKY

- - SKY

- - SKY

- - SKY

Copenaghen- - SKY

APOEL- - SKY

Cluj- - SKY

Olynpiacos- - SKY

AZ Alkmaar-LASK Linz - SKY

- - SKY

Ludogorets- Inter - SKY

SKY Francoforte- - SKY

- - SKY

- - SKY

Roma -Gent - SKY

-Gent - SKY -Braga - SKY

RITORNO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE

27 febbraio 2020:

Espanyol-Wolverhampton - SKY

Istanbul Basaksehir-Sporting - SKY

Ajax-Getafe - SKY

Porto-Bayer Leverkusen - SKY

Celtic-Copenaghen - SKY

Basilea-APOEL - SKY

Siviglia-Cluj - SKY

Arsenal- - SKY

LASK Linz-AZ Alkmaar - SKY

Manchester United-Club Brugge - SKY

Inter -Ludogorets - SKY

-Ludogorets - SKY Salisburgo- - SKY

Benfica-Shakhtar - SKY

Malmo-Wolfsburg - SKY

Gent- Roma - SKY

SKY Braga-Rangers - SKY

DOVE VEDERE SEDICESIMI EUROPA LEAGUE IN TV E STREAMING

Tutte le partite dei sedicesimi di Europa League saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in streaming per gli abbonati su Sky Go, scaricando l'app per pc, tablet o smartphone. Come già successo durante la fase a gironi, è prevista la diretta tv in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) di una delle partite delle italiane (Inter o Roma) sia all'andata che al ritorno. In questo caso per la diretta streaming sarà sufficente collegarsi sul sito di TV8.