Sedicesimi di Europa League, contro chi può giocare l'Atalanta? Le possibili avversarie

Niente da fare, l'Atalanta non giocherà gli ottavi di Champions League. Dopo due annate, infatti, la Dea cade ai gironi e in virtù della sconfitta subita contro il Villarreal sarà costretta ad affrontare i sedicesimi di Europa League, alla pari del Napoli di Spalletti.

Se la Roma giocherà gli ottavi di Conference League e Inter e Juventus si cimenteranno in quelli di Champions, l'Atalanta sarà protagonista nei playoff di Europa League alla pari delle altre sette retrocesse della massima competizione europea.

Lunedì 13 dicembre alle ore 13:30 andrà in scena il sorteggio dei sedicesimi (o playoff che dir si voglia) di Europa League. A Nyon sarà presente l'Atalanta, ma anche il Napoli.

CHI PUÒ TROVARE L'ATALANTA NEI SEDICESIMI?

L'Atalanta sfiderà una delle seconde dei gironi di Europa League. La Dea non sarà testa di serie al sorteggio alla pari delle altre terze di Champions, visto che queste sono rappresentate proprio dalle seconde della nuova competizione a cui partecipa.

Le spagnole Real Sociedad e Real Betis sono sicuramente gli avversari più temibili, ma l'esperienza di Rangers ed Olympiakos non è da sottovalutare.

Rangers

Real Sociedad

Olympiakos

Real Betis

Da definire

Da definire

ATALANTA E NAPOLI AVVERSARIE NEI SEDICESIMI?

No, non si tratta di una possibilità, in virtù dei paletti del sorteggio. Impossibile un incontro tra squadre della stessa nazione nei sedicesimi di finale di Europa League. Il Napoli, seconda in Europa League, parteciperà al sorteggio al pari dei nerazzurri, ma le due squadre non si sfideranno. Possibile, al massimo, l'incontro agli ottavi.