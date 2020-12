Sedicesimi Europa League 2020/2021: calendario, date, orari e dove vederli in tv e streaming

Date, orari, calendario e diretta tv e streaming dei sedicesimi di Europa League 2020/2021.

Dopo i gironi l' entra le vivo. L'edizione 2020/2021 parte con la fase ad eliminazione diretta, con i sedicesimi di finale: le otto retrocesse dalla Champions e le migliori ventiquattro dei gruppi, tra cui , e , si contenderanno il trofeo vinto dal la scorsa primavera.

Tra le squadre presenti , e per la Premier, nonchè e per la , oltre a grandi favorite per la vittoria finale come lo Donetsk, l' e la possibile sorpresa .

DATE SEDICESIMI EUROPA LEAGUE

I sedicesimi dell'Europa League 2020/2021 si giocheranno in inverno e precisamente a febbraio 2021 in sfide di andata e ritorno.

Date andata sedicesimi Europa League: 18 febbraio 2021

Date ritorno sedicesimi Europa League: 25 febbraio 2021

ANDATA SEDICESIMI EUROPA LEAGUE

Wolfsberger- , 18 febbraio, ore 18:55

, 18 febbraio, ore 18:55 - , 18 febbraio, ore 18:55

, 18 febbraio, ore 18:55 -Bruges , 18 febbraio 18:55

, 18 febbraio 18:55 Real Sociedad-Manchester United , 18 febbraio ore 18:55

, 18 febbraio ore 18:55 -Milan, 18 febbraio, ore 18:55

18 febbraio, ore 18:55 Slavia Praga-Leicester , 18 febbraio, ore 18:55

, 18 febbraio, ore 18:55 Braga-Roma , 18 febbraio, ore 18:55

, 18 febbraio, ore 18:55 Krasnodar- , 18 febbraio, ore 18:55

, 18 febbraio, ore 18:55 -Bayer Leverkusen , 18 febbraio, ore 18:55

, 18 febbraio, ore 18:55 - , 18 febbraio, ore 21

, 18 febbraio, ore 21 Anversa- , 18 febbraio, ore 21

, 18 febbraio, ore 21 Molde-Hoffenheim , 18 febbraio, ore 21

, 18 febbraio, ore 21 -Arsenal , 18 febbraio, ore 21

, 18 febbraio, ore 21 Granada-Napoli , 18 febbraio, ore 21

, 18 febbraio, ore 21 Maccabi Tel Aviv- , 18 febbraio, ore 21

, 18 febbraio, ore 21 -Ajax, 18 febbraio, ore 21

RITORNO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE

Tottenham-Wolfsberger , 24 febbraio, ore 21:00

, 24 febbraio, ore 21:00 Napoli-Granada , 25 febbraio, ore 18:55

, 25 febbraio, ore 18:55 Hoffenheim-Molde , 25 febbraio, ore 18:55

, 25 febbraio, ore 18:55 Ajax-Lille , 25 febbraio ore 18:55

, 25 febbraio ore 18:55 Shakhtar Donetsk-Maccabi Tel Aviv , 25 febbraio ore 18:55

, 25 febbraio ore 18:55 Arsenal-Benfica , 25 febbraio, ore 18:55

, 25 febbraio, ore 18:55 Rangers-Anversa , 25 febbraio, ore 18:55

, 25 febbraio, ore 18:55 Villarreal-Salisburgo , 25 febbraio, ore 18:55

, 25 febbraio, ore 18:55 Leicester-Slavia Praga , 25 febbraio, ore 21

, 25 febbraio, ore 21 Roma-Braga , 25 febbraio, ore 21

, 25 febbraio, ore 21 Bruges-Dinamo Kiev , 25 febbraio ore 21

, 25 febbraio ore 21 Dinamo Zagabria-Krasnodar , 25 febbraio, ore 21

, 25 febbraio, ore 21 Bayer Leverkusen-Young Boys , 25 febbraio, ore 21

, 25 febbraio, ore 21 Milan-Stella Rossa , 25 febbraio ore 21

, 25 febbraio ore 21 PSV-Olympiacos , 25 febbraio, ore 21

, 25 febbraio, ore 21 Manchester United-Real Sociedad, 25 febbraio ore 21

DOVE VEDERE SEDICESIMI EUROPA LEAGUE IN TV E STREAMING

Tutte le partite dei sedicesimi di Europa League sono trasmesse in diretta su Sky e in per gli abbonati su Sky Go, scaricando l'app per pc, tablet o smartphone: quasi tutte saranno esclusiva, esclusa una per turno, il giovedì sera.

Altre squadre

Come già successo durante la fase a gironi, è però la diretta tv in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) di una delle partite delle italiane (Milan, Napoli e Roma) sia all'andata che al ritorno. Basterà collegarsi al sito di TV8 per assistere alle gare dei sedidesimi.