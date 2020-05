Seconda ma con più punti della prima: polemica in Spagna per la classifica con coefficente

Prima dello stop per coronavirus il Tenisca era primo con un punto e una gara in più del Marino: ora dovrà giocare i playoff.

La è pronta a riprendere, ma non tutti i campionati spagnoli potranno concludere la stagione 2019/2020. Ok la prima serie e probabilmente la seconda, ma oltre le più importanti sarà dura a causa delle restrizioni per coronavirus. E così la quarta è stata sospesa con un risultato clamoroso.

Podríamos tener un nuevo récord. Esta vez universal:



Ser el único club de la historia del fútbol en ser segundo clasificado teniendo más puntos que el primero



Vamos a intentar que no sea así. Pese a ello, no nos distraeremos del Play Off, el noveno, que tenemos por delante pic.twitter.com/JBFPH9YoHY — S.D. Tenisca Oficial (@SDTenisca) May 25, 2020

La Jueza Única de Competición de la RFEF, la federazione spagnola, ha infatti deciso di utilizzare il criterio del miglior coefficiente per risolvere l'ordine delle squadre che giocheranno il playoff di promozione nel gruppo delle Canarie, nella quarta serie spagnola.

Un coefficente già usato in dopo la sospensione definitiva del torneo e che ha portato a poche polemiche in testa, mentre stavolta si parla proprio delle posizioni di vertice che hanno portato al caos. Una situazione che di fatto viene utilizzata quando i club sono coinvolti senza lo stesso numero di partite giocate.



Il Marino è stato nominato campione del gruppo ed è dunque stato promosso, mentre dovranno giocare i playoff Tenisca (2°), San Fernando (3°) e Tamaraceite (4°). Apriti cielo, visto che il Tenisca era primo in classifica al momento dello stop: pronto l'immediato ricorso, come annunciato dal club attraverso i propri social.

Il Tenisca aveva di fatto chiuso la stagione regolare con 54 punti, uno in più del Marino:

"Potremmo avere un nuovo record. Questa volta universale, essere l'unica squadra nella storia del calcio ad essere classificata seconda con più punti della prima".

Prima dello stop causato dal coronavirus, il Tenisca aveva un punto e una partita in più del Marino, mentre il Tamaraceite era secondo con un punto in meno e il San Fernardo quarto a -2 dalla vetta. Tutto ribaltato.