Seattle Sounders-Toronto FC dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Seattle Sounders e Toronto FC si sfidano nella finale della MLS: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La arriva al suo ultimo atto e lo fa proponendo una finale forse inaspettata, ma che mette di fronte due squadre che per la terza volta negli ultimi quattro anni si contendono il titolo di miglior squadra del campionato americano: e FC.

Le due compagini si sono già sfidate nelle finalissime del 2016 e del 2017 ed il bilancio è in totale parità, visto che nella prima occasione sono stati si Sounders ad imporsi per 5-4 ai calci di rigore, mentre nella stagione successiva sono stati i canadesi ad esultare.

I Seattle di Brian Schmetzer sono arrivati a contendersi la MLS Cup 2019 dopo aver chiuso al secondo posto la regular season di Western Conference e dopo aver superato nei playoff l’ (4-3 ai supplementari, il (2-0) e soprattutto il in semifinale (3-1 al Banc of California Stadium), la compagine che, per quanto fatto vedere nel corso dell’annata, era considerata da molti la grande favorita per la vittoria finale del torneo.

I Reds di Greg Vanney, grande rivelazione dei playoff, hanno chiuso al quarto posto in Eastern Conference, per poi superare gli ostacoli (5-1 ai supplementari), (2-1 in trasferta) e (altro 2-1 in trasferta) ovvero le prima due classificate ad Est nella regular season.

In questa pagina tutte le informazioni su Seattle Sounders-Toronto FC: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SEATTLE SOUNDERS-TORONTO FC CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Seattle Sounders-Toronto FC

Seattle Sounders-Toronto FC Data: 10 novembre 2019

10 novembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO SEATTLE SOUNDERS-TORONTO FC

La finale di MLS Cup 2019 che vedrà protagoniste Seattle Sounders e Toronto FC, si disputerà domenica 10 novembre 2019 al CenturyLink Field di Seattle. Fischio d’inizio previsto alle ore 21.00, a dirigere la contesa sarà l’arbitro Allen Chapman.

Seattle Sounders-Toronto FC verrà trasmessa in diretta da DAZN. Tutti gli abbonati, portando quindi seguire il match attraverso smart tv compatibili con l’app, o collegando al proprio televisore una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

I clienti di DAZN che sono anche abbonati a Sky potranno inoltre seguire la sfida tramite il decoder Sky Q.

La telecronaca dell’evento è stata affidata a Federico Zanon.

Essendo trasmessa in streaming da DAZN, Seattle Sounders-Toronto FC sarà ovviamente visibile dai suoi clienti in diretta attraverso dispositivi come pc, laptop, tablet o smartphone collegandosi al sito ufficiale della piattaforma o utilizzando la apposita app.

Brian Schmetzer dovrebbe puntare su un 4-2-3-1 nel quale la coppia centrale di difesa dovrebbe essere composta da Arreaga e Kee-hee Kim. In mediana spazio a Roldan e Svensson, in attacco, a supporto dell’unica punta Ruidiaz, dovrebbero esserci Jones, Lodeiro e Morris.

Possibile 4-3-3 per Greg Vanney. Davanti a Westberg dovrebbe agire una linea difensiva composta da Morrow, Gonzalez, Mavinga e Auro. A centrocampo certa la presenza dell’ex e Bradley, mentre in attacco Pozuelo sarà il vertice centrale di un tridente completato da Endoh (in vantaggio su DeLeon) e Benezet.

SEATTLE SOUNDERS (4-2-3-1): Frei; Leerdam, Arreaga, Kee-hee, Smith; Roldan, Svensson; Jones, Lodeiro, Morris; Ruidiaz.

TORONTO FC (4-3-3): Westberg; Morrow, Gonzalez, Mavinga, Auro; Bradley, Delgado, Osorio; Endoh, Pozuelo, Benezet.