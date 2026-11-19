Come vedere Seattle Sounders FC contro Real Salt Lake con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - 1/16 19 nov 2026 - 22:00 Lumen Field

Il Seattle Sounders FC ospita il Real Salt Lake al Lumen Field in una sfida della Western Conference di MLS. Entrambe le squadre si trovano nella metà bassa della classifica e hanno bisogno di punti.

La squadra di Brian Schmetzer arriva alla partita dopo la vittoria di misura per 2-1 sul Los Angeles FC, che ha interrotto una serie di due sconfitte consecutive. Il Seattle Sounders FC ha avuto un rendimento altalenante, alternando prestazioni promettenti a pesanti battute d'arresto, tra cui la sconfitta per 5-1 contro i Vancouver Whitecaps.

Il Real Salt Lake arriva a Seattle in un buon momento. La squadra di Pablo Mastroeni ha vinto tre delle ultime quattro partite di MLS, battendo più di recente i LA Galaxy per 2-1. Questa serie di risultati ha confermato la sua capacità di ottenere vittorie anche in trasferta.

Il Seattle Sounders FC è in vantaggio nei recenti scontri diretti: ha battuto il Real Salt Lake per 2-0 al Lumen Field nel settembre 2026 e ha vinto tre degli ultimi cinque confronti tra le due squadre.

Le due squadre occupano posizioni vicine nella classifica della Western Conference: la sfida è quindi uno scontro diretto per guadagnare terreno.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere su come seguire in diretta questa partita di MLS.

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