Come guardare Scunthorpe United-Wealdstone con una VPN

Vuoi accedere al tuo abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un'altra parte del mondo, dove potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che può esserti utile una rete privata virtuale (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque. VPN sicura e ultraveloce Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti. Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Indirizzo IP dedicato Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.

Procurati una VPN affidabile . Scegli un fornitore affidabile di servizi VP e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet).

. Scegli un fornitore affidabile di servizi VP e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server . Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito o apri l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Accedi e trova la diretta. Crea un account o accedi al servizio dell'emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!

Presentazione della partita

National League - Game Week 20 27 nov 2026 - 14:45 Glanford Park

Lo Scunthorpe United ospita il Wealdstone a Glanford Park in una partita di National League che mette di fronte una squadra di casa in difficoltà e una formazione ospite a metà classifica.

Lo Scunthorpe è 23° in classifica con Andy Butler alla guida e gli ultimi risultati non hanno fatto molto per allentare la pressione. Martedì sera ha perso 2-1 in casa contro il Gateshead, dopo la sconfitta per 2-0 sul campo dell'Aldershot Town.

Sono così quattro le sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il pareggio per 1-1 sul campo del Worthing è l'unico punto raccolto in questo periodo, durante il quale è arrivata anche l'eliminazione dalla FA Cup con una sconfitta per 4-2 contro il Port Vale.

Il Wealdstone arriva alla partita al 16° posto con Gary Waddock alla guida e ha avuto un rendimento altalenante. Martedì ha perso 3-0 contro l'Altrincham, interrompendo lo slancio seguito alla vittoria per 4-0 sull'Hornchurch del fine settimana precedente.

La squadra ospite ha dimostrato di saper segnare con facilità, avendo battuto anche il Southend United per 3-2 a fine ottobre. È però rimasta a secco di gol in due delle ultime cinque partite, compresa la sconfitta per 2-0 sul campo del Dover che l'ha eliminata dalla FA Cup.

Le due sfide di campionato della scorsa stagione si sono concluse entrambe in pareggio, quindi lo Scunthorpe cercherà di trasformare questo bilancio in una vittoria casalinga. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'orario d'inizio, sul canale TV e sulle opzioni per seguire la partita in streaming.

Notizie sulle squadre e rose