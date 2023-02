Scuffet ritrova l'Italia: col Cluj sfida la Lazio in Conference League

Il portiere italiano oggi difende la porta del club rumeno, avversario dei biancocelesti di Sarri nei playoff di Conference League.

Tra gli avversari nel doppio confronto dei playoff di Conference League la Lazio si ritroverà una vecchia (ma non troppo) conoscenza del calcio italiano. A difendere i pali del Cluj c’è un portiere italiano che fino a pochi anni fa era considerato un astro nascente del calcio nostrano e un profilo dal futuro brillante, prima di un brusco rallentamento che però non gli ha impedito di costruirsi una carriera da professionista.

Stiamo parlando di Simone Scuffet, estremo difensore classe 1996 cresciuto nell’Udinese e considerato un predestinato, tanto da dover fare i conti con la scomoda etichetta di ‘nuovo Buffon’. Un accostamento che non gli ha portato particolarmente fortuna.

Il viaggio che ha portato Scuffet dal Friuli a Cluj-Napoca, in Transilvania, è stato lungo e ricco di ostacoli. Sì, perché quel 1 febbraio 2014, quando esordì a 17 anni in Serie A, il destino di Scuffet sembrava dover essere totalmente diverse.

Da lì a poco diventa titolare dell’Udinese e attira l’attenzione dell’allora commissario tecnico della Nazionale Prandelli e poi dell’Atletico Madrid, che trova l’accordo con il club friulano ma incassa a sorpresa il no del ragazzo.

“Non è vero che dopo quei primi mesi di A ho detto no alla Spagna per finire le superiori. Io ho scelto di restare a Udine per l’ambiente, per i preparatori dei portieri. Volevo continuare a crescere lì. Sentivo che era la cosa giusta. E se lo sentivo è stato giusto fare così. Magari in futuro mi servirà più un anno in panchina a Udine che una stagione in Spagna. Chissà che avrei fatto lì".

Quell’estate, quel momento, rappresentano la sliding door della carriera di Scuffet. Nella stagione successiva sarà la riserva di Karnezis, mentre in quella dopo ancora non brilla in prestito al Como, in Serie B. Poi in successione Kasimpasa in Turchia, Spezia e l'Apoel Nicosia, a Cipro, prima di volare in Romania, al Cluj.

In questa stagione ha già totalizzato 31 presenze e 16 clean sheet tra tutte le competizioni, compresa proprio la Conference League, ricoprendo il ruolo di titolare nel percorso che ha portato finora la squadra di Cluj-Napoca al secondo posto in campionato, a -2 dal Farul Constanta, e ai playoff di Conference League.

Il futuro, però, è tutto da scrivere: la regola che prevede il tesseramento di calciatori stranieri per un massimo del 60% potrebbe costringere il Cluj a dover rinunciare a lui.

Per ora, però, si tratta solo di un’ipotesi. Il presente è la Lazio e la doppia sfida nel giro di una settimana con il club biancoceleste.

“Siamo pronti a stupire. Daremo tutto. Loro sono favoriti ma dovranno stare attenti. Noi daremo il massimo e proveremo a sfruttare ogni occasione. Sai la palla è rotonda e se uno sbaglia l’approccio alla partita… Può succedere di tutto”.

Così ha parlato Scuffet dopo il sorteggio. Il portiere friulano sfiderà un vecchio amico e conterraneo:

“Con Provedel ci conosciamo da tanti anni. Ci siamo allenati insieme all’Udinese, lui era in Primavera, mentre io ero ancora negli allievi. Siamo cresciuti nella stessa zona, sia con lui che con Meret e Vicario. Ci lega una bella amicizia. Gli chiederò la maglia a fine partita”.

L’estremo difensore ritrova l’Italia, seppur da avversario. E chissà che nel suo futuro non ci sia proprio il rientro nel Belpaese, ma questa volta da protagonista, per dimostrare di essere ancora quel portiere che aveva incantato e fatto innamorare l’Atletico Madrid e non solo…