Lo Scudetto nel mirino del Napoli, Raspadori ci crede: “Un obiettivo, non un’ossessione”

Raspadori, in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’, parla della sua decisione di legarsi al Napoli: “Non potevo sbagliare e non ho sbagliato”.

Il 2022 ha rappresentato l’anno della definitiva consacrazione per Giacomo Raspadori. Dopo essersi confermato attaccante di alto livello con il Sassuolo, in estate è arrivata la chiamata del Napoli, un top club che in questa stagione sta dimostrando di poter puntare allo Scudetto.

Raspadori, che nel corso di questa stagione ha già segnato cinque goal (quattro dei quali in Champions League) in quindici partite ufficiali, in un’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’, ha spiegato perché ha scelto proprio il club partenopeo.

“Napoli è stata una mia scelta precisa, sollecitato da ciò che mi dicevano Giuntoli e Spalletti: se mi passa la battuta, mi misero in mezzo, ero felicemente frastornato dalle loro parole, coglievo la fiducia. Non potevo sbagliarmi, non mi sono sbagliato".

Raspadori ha già vinto con la Nazionale laureandosi campione d’Europa nel 2021, ora l’obiettivo è vincere lo Scudetto con il Napoli.

“Sarei un bugiardo se fingessi distacco. Ma non è un’ossessione. È l’obiettivo per il quale lavoriamo, ma senza stress. Però ci credo: per conquistarlo servirà l’impegno di questi tre mesi e la capacità di dimostrare che l’abbiamo meritato. Le qualità del Napoli, finora, sono emerse”.

Il Napoli ha sborsato ben trenta milioni di euro pur di assicurarsi uno dei più grandi talenti le calcio italiano, ma la cosa non condiziona Raspadori.

“Non mi spavento. Conosco ormai le dinamiche del mercato, so che può succedere - e con me è capitato - e che ci sono anche somme più rilevanti a definire certe operazioni. Fa parte del gioco. E stupirmi non avrebbe senso. Anzi, quasi quasi le dico che sono orgoglioso".