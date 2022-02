Lo Scudetto e il tifo: "Continuerò a dire forza Lazio", Conceição sfida il suo passato

“Non mi interessa quello che dice, forza Lazio!”: è appena passato il sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League, non si è ancora chiuso il 2018, ma Sergio Conceição ha già chiaro il modo di accendere la sfida tra Porto e Roma. Anche perché per lui non è una questione da poco, quella del Derby della capitale: non può mai esserlo.

“Totti ha dichiarato che è un sorteggio sfortunato? Forse l’ha detto perché ho vinto sei volte di fila il Derby e non prova particolare simpatia nei miei confronti”, aggiungerà nel febbraio seguente.

Al di là dei numeri, nello spirito ha sempre lanciato un messaggio chiaro: l’esperienza alla Lazio non l’ha mai scordata. D’altra parte, è stata la sua prima in Italia: a 24 anni, reduce da due stagioni al Porto, squadra che lo ha fatto crescere e che lo ha formato, prima delle esperienze al Penafiel, al Leça e al Felgueiras. Il ritorno ai Dragoes è stato solo l’ultimo tassello verso la sua definitiva consacrazione: il club biancoceleste lo vuole fortemente e sborsa 15 miliardi di lire per averlo, lui ripaga la società di Cragnotti con una rete decisiva contro la Juventus all’ultimo minuto del suo esordio in Supercoppa Italiana. Quell’1-2 aperto dagli uomini di Sven-Goran Eriksson con un goal di Pavel Nedved e proseguito con il rigore trasformato da Alessandro Del Piero non poteva che finire così. Con l’impatto di uno dei giocatori simboli di quella Lazio.

A destra era praticamente imprendibile: lavoro di fascia, lavoro di sacrificio. L’avrà sicuramente ripetuto pià volte al figlio, Francisco, che allena al Porto e che recentemente ha segnato il suo primo goal tra i professionisti, tra l’abbraccio e le “sberle” (affettuose, s’intende) del padre. “Il Messi di Olival”, lo chiamano: di lui sentiremo sicuramente parlare, lo sapete.

Tornando a Sergio, la sua prima stagione in biancoceleste è un mix di emozioni contrastanti: Cragnotti sogna lo Scudetto, in panchina, come detto, c’è un maestro come Eriksson. La squadra è composta da giocatori straordinari: Marchegiani, Mancini, Nesta, Nedved, Almeyda, tra gli altri. In estate arrivano Mihajlovic, Stankovic e Christian Vieri. Quindi, arriva lui. Sembra non esserci storia: la sfida per il titolo verrà decisa solo nelle ultime giornate, con il Milan che vincendo al Curi contro il Perugia si laureerà Campione d’Italia con un solo punto di vantaggio sulla Lazio. Club che, però, vincerà la Coppa delle Coppe proprio nell’ultimo anno della competizione, battendo in finale il Maiorca per 2-1.

L'articolo prosegue qui sotto

In molti sono sicuri: l’anno successivo, ovvero la stagione 1999/2000, alle soglie del nuovo millennio, sarebbe stato quello decisivo. E così è stato: la Lazio vincerà Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa UEFA. Hai detto niente: Conceição è il sesto giocatore per numero di presenze stagionali dietro a Nedved, Simeone, Veron, Mihajlovic e Pancaro.

No, l’esperienza alla Lazio non può proprio dimenticarla, neanche volendo: a fine stagione andrà al Parma, quindi giocherà nell’Inter prima di ritornare per un’ultima stagione alla Lazio. Anzi, per metà: ad allenare i biancocelesti c’è Roberto Mancini, con cui divideva lo spogliatoio da giocatore. Poche presenze, nulla più: vincerà anche se ormai del Porto la Coppa Italia. Un’altra.

All’Olimpico, come detto, da allenatore ci è già tornato, ma contro la Roma: fu 2-1 per i giallorossi. Contro la Lazio sarà diverso: sarà una sfida al passato, con tanti sorrisi. Quando fischierà l'arbitro, però, sarà partita vera: e lì sarà Conceição contro la formazione biancoceleste di Maurizio Sarri. Tutta un'altra storia.