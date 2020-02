Scudetto all'Inter, Conte sottolinea: "Alla Juve dicono che dipende da loro"

L' ha agganciato in testa alla classifica la , vincendo in rimonta il Derby contro il e sfruttando il passo falso della Vecchia Signora contro il .

Antonio Conte in conferenza stampa, dopo la vittoria contro il Milan, ha cominciato a parlare di Scudetto a precisa domanda. Ed è questa la sua visione...

"Lo Scudetto per noi è un sogno, come lo è anche per la e potrebbe esserlo anche per e . Stiamo parlando di un campionato, negli anni, stradominato da una squadra che ha meritato di vincerlo. Oggi ci troviamo nel bel mezzo del cammin di nostra vita (ride ndr), e c'è quantomeno un po' di bagarre. Ho sentito molti calciatori della Juventus dire che dipende da loro... Sicuramente dipende da loro, però al tempo stesso noi ci dobbiamo fare trovare pronti".