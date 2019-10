Scudetto 2006, Moratti scherza: "Forse se la Juventus trova qualcuno che gli dà ragione a caso..."

Ennesimo ricorso della Juventus per il titolo di 13 anni fa, l'ex presidente dell'Inter dubbioso: "Non so più quali siano le motivazioni".

Sono passati tredici anni dalla vittoria della Nazionale azzurra ai Mondiali tedeschi. E sì, lo stesso periodo da quando il calcio italiano venne fatto a pezzi da Calciopoli. in B, scudettata, diverse squadre, dirigenti e giocatori indagati. Tutto noto. Ancora se ne parla.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

La Juventus non vuole del resto mollare il titolo perso in quella stagione dopo il verdetto federale, convinta di poter riavere lo Scudetto conquistato con Capello in panchina e una formazione fenomenale in campo, che poteva contare su Ibrahimovic, Nedved, Vieira, Del Piero, Buffon, Cannavaro ed Emerson.

Nel 2006 Moratti riuscì a conquistare il titolo via tribunale, per poi dominare in campo. Ed è proprio l'ex presidente dell'Inter, all'indomani della sconfitta nerazzurra nel Derby d' , a commentare l'ennesimo ricorso della Juventus per riportare in bianconero lo Scudetto di tredici anni fa.

"Devono trovare proprio qualcuno che non sappia assolutamente niente e così a caso gli possa dare ragione, altrimenti è impossibile".

A Radio Rai, Moratti non si capacita di come la Juventus non abbia ancora mollato:

"E' una storia senza fine, non so a questo punto quali siano le motivazioni. Dopo tanti anni anche il più grande rancore comincia a scendere, invece loro insistono".

Una storia infinita, che non si ferma e avanza inesorabile nonostante siano passati diversi anni e più di un decennio: un microcosmo nel macrocosmo della centenaria rivalità tra Inter e Juventus. Un Derby d'Italia quasi sempre fuori dal campo e non all'interno di esso.