Scudetto 2006, il Collegio di garanzia: "Il ricorso della Juventus è inammissibile"

Il Collegio di garanzia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Juventus sullo Scudetto 2005-06 assegnato all'Inter.

Non sono arrivati colpi di scena per quanto riguarda lo Scudetto della stagione 2005-06, assegnato all' dopo le condanne di e in seguito allo scandalo Calciopoli. Il Collegio di garanzia ha infatti respinto il ricorso presentato dalla società bianconera.

La Vecchia Signora chiedeva di rimettere in discussione il titolo del 2005-06, ma il ricorso è stato dichiarato 'inammissibile': l'avvocato Luigi Chiappero chiedeva di spostare il caso al Tribunale Federale Nazionale della FIGC.

Il Collegio è rimasto invece sulla linea del Tnas, organo di giustizia di allora, condannando la Juventus:

"al pagamento delle spese in favore del CONI, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, e ha disposto l’integrale compensazione delle spese nei confronti delle altre parti".

Si chiude così l'ennesimo duello tra i legali di Juventus e Inter: lo Scudetto era stato assegnato ai nerazzurri dal commissario straordinario della FIGC Guido Rossi.