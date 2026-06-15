Scozia vs Marocco: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Scozia-Marocco si giocherà il 19 giugno 2026 alle 22:00 GMT (18:00 EST).

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Scozia vs Marocco: contesto della partita

Il prossimo scontro è cruciale: entrambe le squadre devono emergere da un Gruppo C molto competitivo. Dopo l’esordio da sogno – con la Scozia che ha pareggiato 1-1 con Haiti e il Marocco che ha fermato il Brasile – il margine di errore al Boston Stadium è minimo. Entrambe arrivano all’East Coast sapendo che slancio psicologico e rapido recupero fisico saranno decisivi per le ambizioni di ottavi.

L’esperto ct scozzese Steve Clarke vuole confermare la squadra reduce dal successo iniziale. Punterà sul blocco di veterani guidato dal capitano Andy Robertson e dal centrocampista Scott McTominay per controllare il centro del campo e garantire transizioni rapide e ordinate. Di fronte avranno il Marocco di Mohamed Ouahbi, squadra resiliente che ha già dimostrato carattere contro il Brasile. I Leoni dell’Atlante puntano su una difesa solida e su rapidi contropiedi.

Al Gillette Stadium di Boston si prevede una sfida di tattica pura: entrambe le squadre dovranno evitare errori difensivi e puntare su precisione e dialogo in mezzo al campo. La Scozia punta al primo posto nel girone e alla qualificazione anticipata, mentre il Marocco vuole sfruttare le proprie transizioni rapide per punire ogni errore scozzese. Con le sorti del girone che si definiscono, il passaggio agli ottavi guiderà ogni scelta tattica fin dal fischio d’inizio.

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Come sono andate le due squadre nella prima giornata?

Haiti 0-1 Scozia

La squadra di Steve Clarke è tornata ai Mondiali dopo 28 anni battendo 1-0 Haiti in un Boston Stadium tutto esaurito. Sostenuti da numerosi tifosi, gli scozzesi hanno dominato fin dall’inizio e hanno sbloccato il match al 27’ grazie a un tiro di John McGinn, deviato leggermente. Nonostante il controllo del possesso, la Scozia non ha chiuso la gara e ha sofferto nel finale, resistendo alla pressione haitiana e portando a casa tre punti preziosi che la lanciano in vetta al Gruppo C.

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Brasile 1-1 Marocco

I Leoni dell’Atlante hanno mostrato grande disciplina tattica e organizzazione difensiva, ottenendo un sorprendente 1-1 all’esordio contro la corazzata sudamericana a East Rutherford. Il Marocco ha colpito per primo: al 20’ Ismael Saibari ha firmato una splendida azione e portato in vantaggio la sua squadra. Vinícius Júnior ha pareggiato undici minuti dopo, ma gli uomini di Mohamed Ouahbi hanno resistito alla pressione. Grazie alle parate di Yassine Bounou e a un gioco di squadra solido, il Marocco ha mantenuto il blocco basso, conquistando un punto storico e un vantaggio psicologico in vista del prossimo match.

Quali aggiustamenti tattici dovranno apportare entrambi gli allenatori?

Scozia (Steve Clarke): maggiore precisione sotto porta e concentrazione difensiva.

Il sistema difensivo strutturato e disciplinato che ha portato alla vittoria per 1-0 su Haiti a Boston non necessita di modifiche, ma serve maggiore precisione per chiudere le partite in anticipo. Nonostante il dominio territoriale e il vantaggio iniziale di John McGinn, la Scozia non ha gestito il risultato e ha sofferto nel secondo tempo per la pressione haitiana.

Contro il solido blocco marocchino, gli spazi centrali saranno chiusi. Clarke dovrà quindi puntare sulla velocità di transizione: invece di passaggi orizzontali lenti con McTominay e Gilmour, serviranno rapide verticalizzazioni per servire le sovrapposizioni di Robertson e Hickey. Allargare il campo è essenziale per servire cross di qualità a Lawrence Shankland o Ché Adams, evitando una serie di tiri da lontano poco probabili.

Marocco (Mohamed Ouahbi): velocità di transizione e controllo del centrocampo

Il suo sistema ordinato ha neutralizzato le stelle brasiliane nel 1-1 di East Rutherford, ma ora serve una transizione più aggressiva. Contro la Scozia, restare bassi per 90 minuti potrebbe essere rischioso.

Contro un centrocampo scozzese esperto, restare fermi in mediana può far male. Ouahbi deve affidarsi alla giovane coppia Neil El Aynaoui-Ayyoub Bouaddi, chiedendo loro di aggredire gli avversari in corsa e spezzare il possesso profondo della Scozia sul nascere. Una volta recuperata palla, la transizione deve essere immediata: meglio evitare costruzioni lente e puntare sulla velocità di Ounahi e El Mourabet per colpire gli spazi lasciati dai terzini scozzesi.

Quali sono le ultime notizie sulla squadra in vista della seconda giornata?

Notizie sulla squadra scozzese

A Boston, Steve Clarke deve mantenere fresca la squadra e tenerla con i piedi per terra dopo la vittoria all’esordio. Gli scozzesi sono usciti dal match senza infortuni gravi, quindi Clarke ha tutta la rosa a disposizione.

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Andy Robertson guiderà la squadra dalla fascia sinistra, mentre Scott McTominay sarà il perno di centrocampo. L’attenzione si concentra sull’attacco: per dare freschezza, Clarke potrebbe ruotare qualche elemento dopo l’impegno difensivo mostrato contro Haiti. John McGinn è confermato in attacco dopo il gol vittoria contro Haiti, ma Clarke valuta di affiancargli Ché Adams o Lewis Morgan per aggiungere profondità e mettere in difficoltà la difesa organizzata del Marocco.

Notizie sulla squadra del Marocco

Mohamed Ouahbi, invece, deve risolvere un rebus fisico e di formazione ben più complesso. Il tecnico marocchino deve gestire le conseguenze dell’estenuante 1-1 contro il Brasile, che ha portato diversi giocatori al limite.

Lo staff medico lavora senza sosta per valutare le condizioni del centrocampista Sofyan Amrabat, leggermente infortunato dopo l’intenso impegno contro il Brasile. In difesa, il centrale Nayef Aguerd e il terzino destro Achraf Hakimi sono usciti indenni dai 90 minuti intensi e saranno fondamentali per guidare una linea difensiva compatta, chiamata a una comunicazione strutturale rigida contro la minaccia aerea della Scozia. In fase offensiva, giovani talenti come Amir El Mourabet premono per una maglia da titolare, pronti a sfruttare le ripartenze.

Scozia-Marocco: i duelli chiave

John McGinn vs Nayef Aguerd

Reduce dal gol decisivo contro Haiti, McGinn è il cuore della squadra di Steve Clarke. Il suo gioco si basa su potenti inserimenti in area, forza nelle gambe per proteggere la palla e creare spazi per Lawrence Shankland. Per superare una retroguardia così organizzata, dovrà trovare varchi centrali e spezzare la loro simmetria difensiva.

Il compito di fermarlo spetta al centrale Nayef Aguerd, l’ancora della difesa marocchina. Dopo aver contenuto le stelle brasiliane a East Rutherford, Aguerd e i suoi compagni di reparto affrontano una sfida diversa a Boston. Invece di inseguire le trame veloci sulle fasce, dovrà comandare l’area, respingere i cross e anticipare le incursioni di McGinn prima che arrivi alla conclusione.

Scott McTominay vs Azzedine Ounahi

Scott McTominay è il motore del centrocampo scozzese. Nella gara d’esordio ha imposto il ritmo, guidato le transizioni e fermato le azioni avversarie. Contro il Marocco il suo compito sarà coprire i terzini in fase di spinta e lanciare rapidi passaggi in profondità per saltare il centro del campo. Se avrà tempo e spazio, dettará il ritmo e terrà il Marocco nella propria metà campo.

A ostacolarlo ci sarà Azzedine Ounahi, il regista tecnico e creativo del Marocco. Contro il Brasile ha guidato la transizione dei Leoni dell’Atlante con resistenza al pressing e visione di gioco. Superare il pressing di McTominay sarebbe la chiave per lanciare le fasce marocchine e mettere in crisi la difesa scozzese.

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Quali sono le combinazioni del Gruppo C?

Dopo la prima giornata, questo match a Boston è cruciale per il Gruppo C. La Scozia guida con 3 punti (+1 di differenza reti) grazie al 1-0 su Haiti, mentre il Marocco segue con 1 punto (differenza reti 0) dopo l’1-1 col Brasile.

Poiché si affrontano, il risultato finale cambierà drasticamente le possibilità di accesso agli ottavi.

Se la Scozia vince

Una seconda vittoria porterebbe gli uomini di Clarke a 6 punti, garantendo la qualificazione agli ottavi con una giornata d'anticipo. In base all’esito di Brasile-Haiti, potrebbero anche prendere la vetta del girone. Così facendo, avrebbero la possibilità di far riposare i titolari nell’ultima giornata contro il Brasile, mentre il Marocco, fermo a 1 punto, dovrebbe battere Haiti nell’ultima partita per restare in corsa.

Se il Marocco vince

Con tre punti, il Marocco salirebbe a quattro e potrebbe accontentarsi di un pareggio contro Haiti nell’ultima giornata per il primo o secondo posto. La Scozia resterebbe a tre punti, ancora in corsa ma sotto forte pressione per l’ultimo match contro un Brasile assetato di punti.

Pareggio

Un pari al Boston Stadium lascia entrambe le squadre in corsa: Un pari porterebbe la Scozia a 4 punti, lasciandole l’imbattibilità e la qualificazione a un passo: basterebbe un punto contro il Brasile all’ultima giornata. Il Marocco salirebbe a 2 punti e, con una vittoria agevole su Haiti nell’ultima gara, potrebbe ancora raggiungere gli ottavi.

Notizie sulle squadre e formazioni

La Scozia, allenata da Steve Clarke, non ha ancora comunicato infortuni o squalifiche, né la probabile formazione. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d’inizio.

Il Marocco è guidato dall'allenatore Mohamed Ouahbi. Anche per questa nazionale non ci sono ancora conferme su infortuni o squalifiche, né una probabile formazione. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti appena disponibili.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La Scozia arriva con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare. L’ultimo match è terminato 1-0 contro Haiti all’esordio ai Mondiali il 14 giugno, rompendo un digiuno di 36 anni senza successi nel torneo. In precedenza aveva superato Bolivia 4-0 e Curaçao 4-1 nelle amichevoli, mostrando grande efficacia in attacco. Le uniche due sconfitte, entrambe per 1-0, sono arrivate contro Costa d’Avorio e Giappone a marzo.

Negli ultimi cinque match il Marocco ha collezionato tre vittorie e due pareggi. L’ultima uscita è il 1-1 con il Brasile ai Mondiali del 13 giugno; in precedenza ha pareggiato 1-1 con la Norvegia e vinto 4-0 col Madagascar, 5-0 col Burundi e 2-1 col Paraguay. In queste cinque gare ha segnato 14 gol e subìto solo 2.

Storia degli scontri diretti

Non ci sono dati sugli scontri diretti tra Scozia e Marocco: sarà il loro primo incontro nella fase a gironi dei Mondiali FIFA 2026.

Classifica



