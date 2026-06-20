Scozia vs Brasile: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Scozia vs Brasile: Dettagli della partita

Il calcio d'inizio è fissato per il 24 giugno 2026 alle 22:00 GMT (17:00 EST).

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Scozia vs Brasile: contesto della partita

In palio c’è la qualificazione, dopo le emozioni della seconda giornata. Dopo la seconda giornata, che ha stravolto il girone – con il Brasile dominatore grazie al 3-0 su Haiti a Filadelfia e la Scozia sconfitta 1-0 dal Marocco a Boston – il margine di errore al Miami Stadium (Hard Rock Stadium) è minimo. Entrambe arrivano a Miami Gardens sapendo che flessibilità tattica e un rapido recupero fisico saranno decisivi per mantenere vive le speranze di qualificazione.

Il ct brasiliano Carlo Ancelotti dovrà mantenere la concentrazione difensiva e l’efficacia sotto porta che hanno dato alla sua squadra il controllo del proprio destino. In attacco il Brasile si affida alla creatività di Lucas Paquetá e alla velocità di Vinícius Júnior, già in gol alla seconda giornata, per dettare il ritmo e superare una difesa europea ben organizzata. Di fronte troveranno una Scozia solida e determinata, guidata da Steve Clarke. Con una rosa di giocatori fisici e di alto livello, gli scozzesi possono contare su una difesa ostinata e su un letale contropiede guidato da Scott McTominay e John McGinn, elementi che eccellono quando serve disciplina.

Al Miami Stadium si prevede una partita a scacchi, dove ogni errore difensivo può essere pagato caro e la comunicazione in mediana sarà decisiva. Il Brasile vuole confermare il primo posto, la Scozia cerca l’impresa per staccare il biglietto per gli ottavi. In palio c’è l’accesso alla fase a eliminazione diretta, e fin dal fischio d’inizio ogni scelta conterà.

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Come sono andate le due squadre nella seconda giornata?

Scozia 0-1 Marocco

La squadra di Steve Clarke ha vissuto una serata frustrante al Boston Stadium. Un gol dopo appena 2 minuti ha costretto la Scozia a perdere 1-0 contro un Marocco concreto in attacco. Gli scozzesi hanno reagito con impegno e ordine, ma non sono riusciti a creare occasioni chiare.

La Scozia ha reagito con grinta e ordine tattico, ma ha faticato a creare occasioni nell’ultimo terzo. Nel finale di gara la tensione è cresciuta: al 65’ il capitano Andy Robertson ha ricevuto un cartellino giallo, sintomo di frustrazione. Gli ingressi di Lyndon Dykes e Ben Gannon-Doak non hanno bastato a superare il muro marocchino, e la Scozia è tornata a casa senza punti.

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Brasile 3-0 Haiti

Al Philadelphia Stadium, la squadra di Carlo Ancelotti ha dominato Haiti 3-0 con autorità e disciplina, gestendo il possesso e attaccando con continuità.

Al 23’ Matheus Cunha sblocca con un preciso destro, poi raddoppia al 36’. Nel recupero del primo tempo Vinícius Júnior chiude i conti in contropiede. Nella ripresa il controllo di Ancelotti ha annullato le poche ripartenze haitiane, e il Brasile ha gestito senza rischi fino al triplice fischio.

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Quali aggiustamenti tattici devono apportare entrambi gli allenatori?

Brasile (Carlo Ancelotti)

Carlo Ancelotti non deve rinunciare all’audace schema offensivo ad alto ritmo che ha permesso alla Seleção di battere 3-0 Haiti a Filadelfia. Movimenti verticali, rapide rotazioni sulle fasce e transizioni guidate da fuoriclasse come Vinícius Júnior dimostrano che il Brasile ha gli strumenti per dominare.

Contro squadre che gestiscono bene il possesso, però, serve maggiore attenzione difensiva: in passato l’aggressività offensiva ha a volte lasciato spazi quando i terzini si alzavano. Contro una Scozia fisicamente imponente, perdere palla in transizione può essere fatale. Il principale aggiustamento di Ancelotti riguarda il perno difensivo del centrocampo: chiede ai mediani di mantenere una rigorosa consapevolezza posizionale per chiudere gli spazi centrali e impedire agli avversari di isolare i difensori.

Scozia (Steve Clarke)

Steve Clarke non deve smantellare lo schema pragmatico che ha permesso alla sua squadra di dominare il gioco, prima che un rapido gol iniziale la condannasse alla sofferta sconfitta per 1-0 contro il Marocco a Boston. La solidità difensiva e la fisicità a centrocampo restano punti di forza, ma la terza giornata richiede un netto riadattamento offensivo nel modo in cui la squadra controlla e fa avanzare la palla.

Contro il pressing alto del Brasile, restare troppo bassi o rallentare la circolazione centrale porterà a stanchezza e attacchi prevedibili. Clarke deve quindi affidare a McTominay e agli altri centrocampisti il compito di verticalizzare subito dopo il recupero palla. Quando la Scozia avanza, deve colpire sugli esterni lasciati liberi dai terzini brasiliani. Le sovrapposizioni rapide dei propri terzini allungheranno la difesa avversaria, creando gli spazi che gli attaccanti devono sfruttare per evitare il soffocamento centrale.

Quali sono le ultime notizie sulla squadra in vista della terza giornata?

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Notizie sulla Scozia

In vista del match a Miami, Clarke deve soprattutto potenziare l’attacco e gestire il carico fisico dei giocatori chiave. La buona notizia è che, dopo la sconfitta 1-0 con il Marocco, la squadra è rimasta senza nuovi infortuni o squalifiche.

La Scozia confermerà il collaudato 3-5-2. In porta resterà Angus Gunn, che cercherà maggiore protezione dalla difesa. In tre dietro agiranno Jack Hendry, Grant Hanley e Kieran Tierney.

A centrocampo confermati Ryan Christie, Lewis Ferguson e John McGinn per garantire equilibrio e forza in fase di transizione.

L’attacco resta il punto di forza: Scott McTominay e Ché Adams guideranno la fase offensiva, offrendo fisicità e profondità per bucare difese compatte.

Notizie sulla squadra del Brasile

Carlo Ancelotti deve risolvere un rebus di formazione apparentemente semplice ma comunque delicato, mentre prepara la squadra per chiudere il percorso di qualificazione nel Gruppo C. Il nodo principale per la Seleção è gestire lo sforzo fisico e lo slancio psicologico delle recenti vittorie senza subire gol, tra cui il 3-0 contro Haiti a Filadelfia, ottenuto con un approccio offensivo intenso fin dal fischio d’inizio davanti a un pubblico entusiasta.

Il Brasile confermerà il suo 4-4-2 fluido e disciplinato. In difesa Marquinhos e Gabriel Magalhães guideranno il centro, mentre Douglas Santos, già ammonito, e Danilo agiranno sulle fasce a protezione del portiere Alisson Becker.

In mediana Casemiro e Bruno Guimarães gestiranno il ritmo, con Lucas Paquetá a sinistra e Vinícius Júnior a destra.

In attacco Matheus Cunha, autore di una doppietta alla seconda giornata, affiancherà Raphinha per presidiare il centro dell’area e punire la Scozia in contropiede.

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Scozia-Brasile: i duelli chiave

Matheus Cunha vs. Jack Hendry

Reduce dall’esperienza con Carlo Ancelotti, Cunha è la punta di diamante del Brasile: energico e sicuro. Contro l’Haiti ha già guidato l’attacco della Seleção con efficacia. Per superare la difesa organizzata della Scozia, la sua velocità, il suo istinto e la sua intensità saranno decisivi: dovrà allungare i centrali, attirare i marcatori e creare spazi per Raphinha.

A fermarlo ci proverà il centrale Jack Hendry, punto fermo della difesa di Steve Clarke. Hendry ha già guidato il blocco difensivo contro il Marocco, limitando i danni nonostante la sconfitta per 1-0. Ora dovrà contenere un attacco di livello mondiale. Hendry dovrà restare concentrato, comunicare bene con Grant Hanley e Kieran Tierney e usare la sua capacità di lettura per fermare le sue incursioni e negare spazio in transizione.

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Scott McTominay contro Casemiro

Scott McTominay, cuore pulsante della Scozia, deve dettare il ritmo del possesso e aprire le difese avversarie. Contro il Marocco ha brillato in un ruolo avanzato, eludendo la pressione e ispirando il gioco centrale. Contro il Brasile dovrà muoversi tra le linee, servire passaggi verticali rapidi e inserirsi in area per ricevere i cross di Patterson e Robertson. Se avrà tempo e spazio per girarsi, la sua fisicità e il suo istinto realizzativo potranno mettere in crisi la difesa brasiliana.

A interrompere questo ritmo proverà il fuoriclasse brasiliano Casemiro, che ha guidato il centrocampo nella seconda giornata nella vittoria per 3-0 su Haiti. Al Miami Stadium la sua capacità di copertura difensiva e la disciplina in transizione verranno messe alla prova. Insieme a Bruno Guimarães, il suo compito sarà chiudere gli spazi centrali, pressare le costruzioni di McTominay e proteggere la difesa a quattro, per evitare che la Scozia domini il centrocampo e costringa il Brasile a un'impostazione troppo difensiva.

Come si presentano le combinazioni del Gruppo C?

Dopo la seconda giornata il Gruppo C è molto equilibrato: Brasile primo con 4 punti e +3 in differenza reti, Marocco secondo con gli stessi punti ma +1 in differenza reti, Scozia terza a 3 punti e differenza reti 0.

Haiti chiude a 0 punti. La terza giornata al Miami Stadium è decisiva per la Scozia, che cerca il pass per l’ultima giornata.

Se la Scozia vincesse

Una vittoria storica per gli uomini di Steve Clarke li porterebbe a 6 punti, garantendo l’accesso diretto agli ottavi. In base all’altro risultato (Marocco-Haiti), la Scozia potrebbe chiudere prima o seconda, evitando così il rischio di dipendere dalle “wild card”. In caso contrario il Brasile resterebbe fermo a 4 punti e dovrebbe guardare agli altri risultati per sperare in una qualificazione come migliore terza.

Se il Brasile vincesse

Con tre punti, il Brasile chiuderebbe il girone imbattuto e qualificato come primo o secondo, mentre la Scozia resterebbe a 3 punti. In tal caso la Scozia resterebbe ferma a 3 punti e dovrebbe sperare nella classifica delle migliori terze: con 48 squadre in gara, avere solo 3 punti e una differenza reti negativa rende il passaggio del turno molto incerto.

In caso di pareggio

Un punto in Florida porterebbe il Brasile a 5 punti, garantendo l’accesso alla fase a eliminazione diretta. La Scozia, con 4 punti, resterebbe terza a patto che il Marocco non perda contro Haiti. Anche se il pareggio non assicura il passaggio, chiudere terzi con 4 punti e differenza reti zero offre storicamente un ampio margine di qualificazione come wild card.

Notizie sulle squadre e formazioni

La Scozia è allenata da Steve Clarke; al momento non ci sono informazioni su infortuni o squalifiche, né è stata diffusa una probabile formazione. Aggiornamenti verranno pubblicati poco prima del calcio d’inizio.

Il Brasile è guidato da Carlo Ancelotti. Non ci sono ancora conferme su infortuni o squalifiche, né una formazione ufficiale, anche se le condizioni di Neymar destano preoccupazione. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti appena disponibili.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Condizione di forma

La Scozia arriva a Miami con tre vittorie nelle ultime cinque gare: l’ultima è il 1-0 su Haiti all’esordio mondiale del 14 giugno, successo che ha interrotto un lungo digiuno di trionfi in tornei. In precedenza aveva superato Bolivia 4-0 e Curaçao 4-1 in amichevoli, mostrando grande attacco. Le uniche due sconfitte sono state per 1-0 contro Costa d’Avorio e Giappone a marzo.

Negli ultimi cinque match il Brasile ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’ultima uscita è il 1-1 con il Marocco del 13 giugno. In precedenza, la Seleção aveva superato Egitto 2-1 e Panama 6-2 nelle amichevoli, oltre alla Croazia 3-1 ad aprile; unica battuta d’arresto il 2-1 contro la Francia a marzo.

Storia degli scontri diretti

SCO Ultima partita BRA 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Brasile 2 - 0 Scozia 0 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

I dati sui precedenti diretti tra le due nazionali sono limitati. L’ultimo incontro, un’amichevole del 27 marzo 2011, è stato vinto 2-0 dal Brasile in casa. Con un solo match nei dati attuali, non si possono analizzare tendenze storiche.

Classifiche



