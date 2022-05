Scozia-Ucraina dove vederla: Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Scozia e Ucraina giocano il recupero della gara dei playoff rinviata a marzo: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Alla fine si gioca. La Scozia ospita l'Ucraina nella semifinale playoff per andare ai Mondiali in programma a fine anno in Qatar. Gara inizialmente rinviata a causa della tremenda situazione in cui è da mesi coinvolto il popolo ucraino, sotto attacco da parte della Russia.

Scozia-Ucraina era inizialmente in programma a fine marzo, nella stessa serata in cui l'Italia è stata clamorosamente eliminata al Barbera di Palermo dalla Macedonia del Nord. Il 14 aprile, dopo un mese circa, la FIFA ha ufficialmente stabilito la data del recupero.

La Scozia ha chiuso al secondo posto il girone F delle Qualificazioni Mondiali, con 23 punti conquistati contro i 27 della Danimarca capolista. Seconda piazza anche per l'Ucraina, che pur non avendo mai perso è arrivata dietro alla Francia nel girone D.

Scozia-Ucraina si giocherà in gara unica: in caso di pareggio al 90' si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La vincente affronterà sempre in gara unica il Galles, che a marzo ha superato per 2-1 l'Austria. La vincente della finale, a sua volta, andrà ai Mondiali del Qatar.

Di seguito le informazioni su Scozia-Ucraina, semifinale dei playoff mondiali: dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le formazioni.

ORARIO SCOZIA-UCRAINA

Scozia-Ucraina è in programma nella serata di mercoledì 1° giugno 2022, con calcio d'inizio alle ore 20.45. La gara si giocherà all'Hampden Park di Glasgow, impianto riservato alle partite della Nazionale.

DOVE VEDERE SCOZIA-UCRAINA IN TV

Al momento non è prevista alcuna copertura televisiva per Scozia-Ucraina, in quanto nessuna emittente italiana ha acquisito i diritti. La partita, dunque, non si potrà vedere in diretta tv.

SCOZIA-UCRAINA IN DIRETTA STREAMING

Allo stesso modo, Scozia-Ucraina non sarà disponibile in Italia nemmeno in diretta streaming. Nessuna piattaforma ha infatti acquisito i diritti del match.

PROBABILI FORMAZIONI SCOZIA-UCRAINA

SCOZIA (3-4-2-1): Gordon; Hendry, Hanley, Tierney; Patterson, Gilmour, McTominay, Robertson; McGinn, Armstrong; Adams. Ct. Clarke

UCRAINA (3-4-2-1): Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matvienko; Karavaev, Stepanenko, Shaparenko, Zinchenko; Yarmolenko, Malinovskyi; Yaremchuk. Ct. Petrakov