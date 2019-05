Scozia, ennesimo titolo per il Celtic Glasgow: ottavo consecutivo, 50esimo della storia

50esimo titolo della storia ed ottavo consecutivo in Scozia per il Celtic Glasgow: decisiva la vittoria per 3-0 contro l'Aberdeen.

Grande festa in casa Glasgow. Battendo per 3-0 l' grazie alle reti di Lustig, Simunovic e Edouard i biancoverdi hanno conquistato per la 50a volta la Scottish Premier League.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Si tratta, come la nel campionato italiano, dell'ottavo titolo consecutivo, dal 2011-2012 al 2018-2019, il cinquantesimo in totale nella storia del club scozzese. Il Celtic è ora in corsa per uno storico 'Triplete': dopo aver conquistato campionato e coppa di Lega, il 25 maggio scenderanno in campo per giocarsi la Coppa di contro gli Hearts.

L'articolo prosegue qui sotto

50 league titles…



Thank you for all your support, Celts! #GR8since1888 pic.twitter.com/bakXp7aYD4 — Celtic Football Club (@CelticFC) May 4, 2019

Occhi puntati sul miglior marcatore della squadra allenata da Lennon: il 18enne Odsonne Edouard è tra i giocatori più talentuosi del panorama calcistico scozzese. Il classe '98 è l'ennesimo ottimo prodotto della nuova generazione francese, punta centrale dotata di grande fisicità e buon senso del goal, 20 goal totali e 8 assist in stagione tra campionato e coppe.

Tra i protagonisti della cavalcata finale c'è anche Timothy Weah, figlio d'arte dell'ex George sbarcato in Scozia a gennaio in prestito dal : il 19enne ha firmato tre reti in undici presenze stagionali.

In questa stagione i principali rivali del Celtic sono stati i Glasgow di Steven Gerrard, secondi in classifica a 72 punti, -12 dai campioni. Terzo posto per l'Aberdeen, a quota 61 insieme al .