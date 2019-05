Scozia, Stephen Dobbie da record: 43 goal in 43 gare a 36 anni

Queen of the South FC

Attaccante del Queen of the South, Stephen Dobbie è riuscito a segnare 43 reti in altrettante gare stagionali: ora sogna la promozione in Premiership.

Come segnare 43 goal in 43 gare stagionali? Per informazioni, chiedere a Stephen Dobbie. Con la tripletta rifilata ieri al Montrose, la punta del Queen of the South è infatti riuscito a stabilire un nuovo primato per quanto riguarda il calcio scozzese.

Lo scenario era il ritorno della semifinale playoff di Scottish Championship (corrispondente alla nostra Serie B), nella quale il Queen of the South è riuscito a superare per 5-0 il Montrose qualificandosi così alla finale che potrebbe valere la promozione in Premiership.

Una gara delicata nella quale a Dobbie sono bastati 54' minuti per segnare una storica tripletta. Grazie alle tre reti realizzate, il classe 1982 di Glasgow ha infatti superato le 41 reti collezionate in passato in un'unica stagione da Jimmy Rutherford e Nicky Clark (oggi suo allenatore).

Queen of the South FC - Montrose FC 5-0: The Player of the Match is: Dobbie pic.twitter.com/K7IZjIGloK — Queen of the South (@OfficialQosFC) May 11, 2019

Un traguardo incredibile che lo stesso giocatore ha commentato poi nel post-partita, come riportato da 'Sky Sport'.

"È un grande onore per me aver raggiunto questo primato. Significa molto. Qual è il mio segreto? Inizio ogni stagione cercando di migliorare quella precedente. Adesso, però, sarà dura far meglio l'anno prossimo. Ho un contratto anche per il prossimo anno. Starà al mister e alla società prendere una decisione".

Cresciuto nelle giovanili dei Glasgow , Dobbie è arrivato al Queen of the South nell'agosto del 2016, riuscendo a segnare 26 reti sia nel primo che nel secondo anno. Una cifra che in questa stagione è quasi raddoppiata, visti i 43 centri accumulati fino a questo momento. Uno score davvero incredibile.