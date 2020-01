Scozia, rischio di demenza: vietati i colpi di testa agli Under 12

Dalla Scozia arriva la notizia che a tutti gli Under 12 è stato vietato di colpire il pallone di testa per i rischi di malattia neurodegenerative.

Una notizia tanto strana quanto perentoria, quella che arriva dalla oggi. La Scottish Football Federation (SFA) vieterà ai bambini sotto i 12 anni di colpire il pallone di testa

Il motivo? Evitare o quantomeno prevenire il rischio di demenza in età adulta. Come riportato da 'La Repubblica', infatti, recenti studi operati dall'Università di Glasgow su ex calciatori scozzesi hanno evidenziato che questi avevano una probabilità 3,5 volte maggiore di morire di malattie neurodegenerative rispetto alla media.

Negli questo diviete di colpire il pallone di testa per i più piccoli è già in vigore dal 2015 e adesso la Scozia è la prima Federazione ad attuarlo anche in Europa. Ma la situazione ancora non è chiara a 100% e serviranno nuovi studi e nuovi esami in tutto il mondo.