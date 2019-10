Scozia, le 'rigide' regole del ct: "Vietato indossare le infradito a tavola"

Liam Palmer, centrocampista della Scozia, svela una delle regole imposte dal ct Steve Clarke: "A tavola non possiamo indossare le infradito".

Magari gli Europei del 2020 non li giocherà (dieci punti di distacco dal secondo posto occupato dalla ), magari il rendimento nel girone di qualificazione potrà essere considerato non all'altezza: si può dire di tutto sulla , tranne però che non ci siano regole da rispettare durante i ritiri.

Il ct Steve Clarke ne ha imposte diverse ai suoi giocatori per stabilire un'armonia di gruppo che possa avere effetti positivi sul terreno di gioco, anche se a giudicare dai risultati ottenuti non è proprio così.

Intervistato da 'The Herald', il centrocampista scozzese Liam Palmer ha rivelato alcune delle regole volute dall'allenatore, di cui una particolarmente bizzarra.

"All'allenamento arriviamo tutti insieme e a tavola è vietato indossare le infradito quando si mangia. Se ci vestiamo male facciamo brutta figura".

Forse ai giocatori della Scozia non indossare le infradito non basterà per staccare il pass europeo, ma una cosa è certa: dal punto di vista comportamentale i britannici sono da primo posto, senza ombra di dubbio.