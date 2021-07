In Scozia tifano Italia: "Mancini speranza finale"

Il giornale indipendentista 'The National' ha pubblicato in prima pagina Mancini in versione Braveheart: la Scozia tifa Italia contro l'Inghilterra.

"Salvaci, sei la nostra unica speranza" . È l'appello del quotidiano indipendentista scozzese 'The National' all' Italia e al suo commissario tecnico Roberto Mancini. In vista della finale di Euro 2020 tra la Nazionale e l' Inghilterra , in programma domani sera a Wembley, la Scozia si schiera apertamente in favore degli ' Azzurri '.

Il giornale ha pubblicato questa mattina in prima pagina un fotomontaggio di Mancini in versione William Wallace , personaggio interpretato da Mel Gibson in ' Bravehart ', ed eroe nazionale scozzese.

Today's front page: Save us Roberto, you're our final hope! pic.twitter.com/fezSta4ohE — The National (@ScotNational) July 10, 2021

"Non potremmo sopportare altri 55 anni di 'loro' che si vantano" si legge nell'apertura. Il riferimento è legato alla vittoria dell'unico torneo internazionale da parte della nazionale dei Tre Leoni, ovvero i Mondiali giocati in casa nel 1966.

Quella di domani a Wembley sembrava assume sempre più i contorni di una sfida che va ben oltre l'aspetto sportivo. Lo sa bene il popolo scozzese, che è pronto a sostenere l'Italia di Roberto Mancini e i suoi ragazzi nell'ultimo atto di Euro 2020.