Scozia e Polonia insieme per l'Ucraina: amichevole per raccogliere fondi

Scozia e Polonia in campo in amichevole il prossimo 24 marzo. Le due federazioni hanno organizzato un'amichevole, in programma ad Hampden Park, a Glasgow, in seguito alle decisioni di FIFA e UEFA delle scorse settimane.

Il playoff tra Scozia e Ucraina, che mette in palio un posto ai Mondiali di Qatar 2022, è stato posticipato al prossimo giugno dopo le ultime vicende legate all'invasione dell'esercito russo nel terriotorio ucraino dallo scorso 24 febbraio.

La Polonia, invece, avrebbe dovuto affrontare proprio il 24 marzo la Russia, squalificata da FIFA e UEFA dopo gli ultimi fatti. La nazionale polacca è già qualificata alla finale nel percorso B e affronterà la vincente del match tra Svezia e Repubblica Ceca.

I biglietti della sfida di Hampden Park avranno un costo di 10 sterline, con il ricavato che sarà interamente devoluto a UNICEF UK in favore di famiglie e bambini rimasti nelle città bombardate dall'esercito russo.

Dopo l'ufficialità, il capitano della Scozia e terzino del Liverpool, Andy Robertson, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sulla sfida con la Polonia:

"Da padre, le immagini dei bambini in Ucraina sono strazianti. Dopo la notizia del rinvio della partita con l'Ucraina, è stato facile fare la nostra parte e collaborare con Lewandowski e la federcalcio polacca per organizzare questo match".