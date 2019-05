Scozia, Di Matteo sfida Poyet per la panchina del Kilmarnock: lotta tra due ex Chelsea

Perso Clarke, nominato nuovo CT della Scozia, il Kilmarnock è alla ricerca di un allenatore: Di Matteo il favorito, piace anche Poyet.

La carriera da manager di Roberto Di Matteo potrebbe ripartire dalla . Senza una panchina dall'ottobre del 2016, quando chiuse la sua esperienza all' , il tecnico italiano è il favorito per sostituire Steve Clarke al .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nominato sei giorni fa nuovo Commissario Tecnico della Nazionale scozzese, Clarke ha infatti lasciato vacante una panchina che interessa molto anche a Gustavo Poyet, altro allenatore alla ricerca di una nuova avventura dopo l'esonero dal arrivato lo scorso settembre, quando criticò pubblicamente la dirigenza per la cessione di un giocatore.

Sarà dunque una sfida a due per la panchina del Kilmarnock, come ribadito anche dal 'Sun', con Di Matteo che al momento pare però essere in leggero vantaggio sull'uruguagio, suo compagno di squadra al .

Chiusa la stagione al terzo posto in Premiership, alle spalle di e , il Kilmarnock in estate potrà disputare i preliminari di . Il primo grande appuntamento che il nuovo tecnico sarà chiamato ad affrontare.