Incredibile in Scozia-Armenia: Hovhannisyan lancia una bottiglia d’acqua contro il guardalinee

Episodio assurdo in Scozia-Armenia: furibondo per un fuorigioco non fischiato, Hovhannisyan ha scagliato una bottiglietta contro il guardalinee.

Protestare contro una decisione del direttore di gara è un qualcosa che accade spesso nel corso delle partite, ma in occasione di Scozia-Armenia un giocatore, Arman Hovhannisyan, si è spinto ben oltre ciò che è lecito fare su un campo da gioco e non solo.

Le due compagini si sono affrontate mercoledì sera in una sfida del Gruppo 1 della Lega B di Nations League a Glasgow, e la gara è stata sostanzialmente senza storia.

La Scozia infatti, dopo essere passata in vantaggio al 28’ grazie ad una rete di Ralston, ha poi raddoppiato al 40’ con McKenna, chiudendo o quasi il discorso vittoria.

Poco prima della fine della prima frazione di gioco, lo stesso McKenna, difensore che milita nel Nottingham Forest, ha anche trovato per una terza volta la via della rete, ma la sua posizione è parsa fin da subito molto dubbia.

I giocatori dell’Armenia hanno dunque iniziato a protestare chiedendo un fuorigioco, ma l’arbitro austriaco Gishamer, non avendo rivelato alcuna irregolarità, si è diretto verso il centro del campo convalidando il 3-0.

Ad aiutarlo a rettificare la decisione sono stati gli uomini al VAR, che hanno potuto constatare come l’azione fosse viziata da una posizione irregolare, ma prima che la rete venisse annullata, il difensore armeno Hovhannisyan si è diretto verso la porta difesa dal suo portiere, ha preso una bottiglietta d’acqua e la scagliata con forza in direzione del guardalinee (senza colpirlo) reo di non aver alzato la bandierina.

🤯 İskoçya ile Ermenistan arasında dün oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Ermeni oyuncu Arman Hovhannisyan, İskoçya'nın attığı 3. gol sonrası yan hakeme su şişesi fırlattı.



❌ Hakem, VAR ile golü iptal etti.



(@PremierSportsTV)#UEFANationsLeague pic.twitter.com/3Fou3buf37 — golvarmi.com (@golvarmi) June 9, 2022

Il goal è stato come detto annullato, ma ciò che è incredibile è che Hovhannisyan non è stato sanzionato per il suo comportamento. E’ infatti rimasto in campo, prima di essere sostituito ad inizio ripresa da Voskayan.

Un episodio che ha fatto evidentemente discutere e che non è andato giù ai giocatori della Scozia. James McFadden, al termine della gara, parlando a 'Premier Sports', non ha nascosto il suo disappunto per il comportamento dell’avversario, ma anche della squadra degli arbitri.

L'articolo prosegue qui sotto

“Raccogliere una bottiglietta e persino lanciarla verso un arbitro e farla franca. E’ un qualcosa di incredibile. Abbiamo il VAR e telecamere ovunque, avrebbero dovuto notarlo”.

Resta ora da capire se per Hovhannisyan verranno presi provvedimenti che lo costringeranno evidentemente a saltare le prossime gare dell’Armenia.