Scott Carson raddoppia: seconda Champions League dopo quella del 2005 con il Liverpool

Il portiere inglese vince la sua seconda Champions League in carriera pur non avendo disputato nemmeno un minuto nella competizione.

Ad accomunare Milan e Inter, dal 10 giugno del 2023 in poi, non c'è soltanto aver perso una finale di Champions League a Istanbul contro una squadra inglese.

Già, perché entrambe le squadre di Milano hanno visto festeggiare di fronte ai propri occhi un avversario comune: Scott Carson.

Il terzo portiere del Manchester City ha conquistato il suo secondo titolo in carriera a diciotto anni di distanza dalla serata in cui sconfisse con il Liverpool il Milan ai calci di rigore.

O meglio, da quando assistette dalla panchina al trionfo dei compagni di squadra contro i rossoneri. Come accaduto questa volta, anche nel 2005 Carson non fu mandato in campo essendo il secondo portiere in rosa.

Un non impiego che però non toglierà dal suo palmares la seconda Champions League della sua carriera. E già prima dell'appuntamento finale, Carson era l'unico calciatore a presentarsi alla finale con un titolo in bacheca non solo considerando i compagni del Manchester City, ma anche estendendo lo sguardo a quelli dell'Inter.

Prossimo ai 38 anni, il portiere ha ancora un anno di contratto con il club inglese e non sembra preoccuparlo la prospettiva di continuare ad assistere alle partite dalla panchina.