Scontro violento con Upamecano: Brandt in ospedale per accertamenti

Momenti di panico nel corso del big match valido per il 14° turno di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Al minuto 65 del 'Klassiker', Julian Brandt e Dayot Upamecano sono stati protagonisti di un violentissimo scontro aereo, con il tedesco che è crollato al suolo a corpo morto.

La testata tra i due calciatori ha destato subito grande preoccupazione tra i protagonisti del match. I giocatori di Borussia Dortmund e Bayern Monaco, con il via libera del direttore di gara, hanno subito richiamto l'attenzione dello staff sanitario delle due squadre. I medici dei club sono entrati sul terreno di gioco per soccorrere Brandt e Upamecano.

Dopo l'intervento dei dottori, i due calciatori - entrambi coscienti - sono stati trasportati fuori dal terreno di gioco. Julian Brandt è stato immediatamente sostituito ed è stato portato in ospedale per alcuni accertamenti, mentre Upamecano è addirittura tornato in campo e ha concluso la sfida, terminata 3-2 in favore del Bayern Monaco di Nagelsmann.

Immerhin Entwarnung aus dem Krankenhaus: @JulianBrandt geht es den Umständen entsprechend gut.



Gute Besserung, Jule! 🍀 — Borussia Dortmund (@BVB) December 4, 2021

In serata è arrivata la comunicazione ufficiale del Borussia Dortmund, che ci ha tenuto a tranquillizzare tutti circa le condizioni di Brandt con le ultime novità arrivate direttamente dall'ospedale:



"Date le circostante, Julian Brandt sta bene. Guarisci presto!".