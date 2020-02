Scontro tra Abidal e Messi: Bartomeu convoca un vertice d'emergenza

Dopo il duro scontro tra Abidal e Messi interviene il presidente del Barcellona che avrebbe convocato il dirigente. Non è escluso l'addio.

Sono ore convulse quelle che si stanno vivendo in casa . Nella giornata di martedì è scoppiato un vero e proprio caso che ha per protagonisti Eric Abidal e Leo Messi.

Il dirigente blaugrana, in un’intervista concessa a Sport, aveva spiegato l’esonero di Valverde con una frase (“Molti giocatori non erano soddisfatti e non lavoravano un granché”) che ha scatenato la reazione che il fuoriclasse argentino ha affidato ai social network (“I responsabili dell'area sportiva devono assumersi le proprie responsabilità e soprattutto farsi carico delle decisioni che prendono”).

Una situazione, quella che si è venuta a creare, che ha portato il dirigente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, a convocare una riunione d’emergenza.

Il numero uno blaugrana incontrerà Abidal nelle prossime ore non appena sarà rientrato a Barcellona da un viaggio e, secondo quanto riportato dai media iberici, la sensazione è quella che l’attacco frontale di Messi abbia fortemente indebolito la posizione del dirigente francese e che quindi nessuna possibile conseguenza sia da escludere.

Secondo quanto emerso, al momento Abidal non rischierebbe il licenziamento immediato anche perché Messi non ha alcuna intenzione di trovarsi al centro di un caso nel quale può sembrare che abbia più poteri nel club di quelli che in realtà ha. Tuttavia, ogni decisione verra presa nelle prossime ore.