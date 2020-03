Scontro sul coronavirus, Payet attacca Aulas: "Misurategli la febbre"

Il presidente del Lione ha proposto di annullare l'attuale stagione ma il Marsiglia perderebbe la Champions, Payet furioso: "E' serio?".

E' battaglia sul coronavirus anche in dove la proposta del presidente del fa molto discutere. Aulas infatti, nel caso in cui la pandemia in atto non permettesse di riprendere a giocare, ha ipotizzato di annullare la stagione.

La proposta di Aulas però penalizzerebbe parecchio alcune squadre, tra cui il , che in questo modo perderebbe la probabile qualificazione in proprio a vantaggio del Lione che attualmente secondo la classifica della sarebbe invece fuori dalle coppe.

"La cosa più logica sarebbe cancellare tutto e ricominciare come all'inizio di questa stagione. Nessun campione, nessuna retrocessione e le stesse squadre qualificate alle coppe".

L'idea ovviamente non è piaciuta affatto al talento del Marsiglia, Payet, che su Twitter ha attaccato duramente Aulas.

"E' serio? Misurategli la febbre".

Il tutto mentre la presidente della Lega francese, Boy de la Tour, cerca di calmare le acque assicurando che verrà trovata una soluzione.