Scontro Ibrahimovic-Lukaku: la Procura Federale acquisisce il referto

Dopo il turno di squalifica decretato dal giudice sportivo, nuovo atto della 'telenovela' legata allo scontro tra Zlatan Ibrahmimovic e Romelu Lukaku nel derby di Coppa Italia.

Come riporta l'ANSA, la Procura Federale ha chiesto l'acquisizione del referto arbitrale di Inter-Milan disputata martedì a San Siro per approfondire quanto accaduto tra il fuoriclasse svedese e il bomber belga.

Lo ha fatto sapere Gabriele Gravina, numero uno della FIGC.

"Le immagini che abbiamo visto non sono state belle e vanno messe in discussione. Dal punto di vista regolamentare l'arbitro ha evidenziato quello che ha visto in campo, ora la procura acquisirà il referto per capire a cosa si riferiscono le squalifiche".

"Se non dovessero emergere indicazioni legate a fatti specifici il procuratore adotterà i provvedimenti che riterrà opportuni".